Ernst & Young fa retromarcia sulla scissione tra revisione contabile e consulenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La società di revisione contabile Ersnt & Young ha annullato il piano di separazione delle sue unità di revisione contabile e di consulenza che doveva rispondere alle preoccupazioni delle autorità di regolamentazione sui potenziali conflitti di interesse.



La società, che fa parte dei quattro giganti della contabilità, aveva annunciato il progetto di scissione a settembre, dopo che le autorità di regolamentazione avevano espresso il timore che la divisione di revisione contabile non avrebbe svolto il proprio lavoro in modo equo per il cliente se questo avesse impiegato EY anche come consulente.

Loading...

Ma il piano, denominato in codice “Project Everest”, ha incontrato la resistenza di alcuni partner di EY. L’azienda ha dichiarato che il suo comitato esecutivo statunitense ha deciso di non procedere con la scissione.Se la scissione fosse stata ratificata, sarebbe stata la più grande revisione del settore contabile dopo il crollo di Arthur Andersen nel 2002, il revisore dei conti travolto dallo scandalo Enron e la cui caduta ha ridotto le Big Five a Big Four.

Il Financial Reporting Council, l’autorità di regolamentazione britannica in materia di revisione e contabilità, aveva chiesto alle Big Four nel 2020 di separare la revisione contabile come attività a sé stante in Gran Bretagna entro giugno 2024.