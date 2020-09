Erogati aiuti per 1 miliardo - Dalla Puglia una best practice Sergio Fontana (Confindustria): «Da inserire nel Recovery Plan» di Vincenzo Rutigliano

Quasi 1 miliardo di euro di mutui erogati in poco meno di 2 mesi e destinati a 2200, tra imprese e professionisti pugliesi, tutti a corto di liquidità a causa del Covid, e beneficiari di un contributo regionale, a fondo perduto, pari al 20% sui prestiti bancari concessi: una best practice tutta pugliese che secondo Confindustria potrebbe fare scuola anche a livello nazionale, come chiede il presidente degli industriali pugliesi, Sergio Fontana.

La misura tutta pugliese, che Fontana vorrebbe diventasse un modello nazionale utile per tutte le imprese italiane, è quella del “Titolo II Circolante (Lift Plus)” che ha consentito l’erogazione di mutui per 955 milioni, tra il 6 giugno ed il 24 agosto scorso. Attivata 4 mesi fa, questa misura – destinata a professionisti e imprese micro, piccole e medie del commercio, dell’artigianato, del manifatturiero, dei servizi e, col capo 6, ad imprese micro, piccole e medie che operano nei comparti del turismo – è unica. Proprio per questo, il presidente Sergio Fontana ha chiesto alla Regione Puglia di rifinanziarla rifinanziarla con altri fondi per 500 milioni.

«Questa misura rappresenta una delle migliori messe in campo nel nostro Paese, è molto più rapida ed efficace di altri strumenti messi in campo a livello nazionale, perché – afferma Sergio Fontana– in pochissimo tempo ha consentito a duemila aziende pugliesi di ricominciare a produrre e a dare lavoro. Con contributi a fondo perduto sui prestiti bancari erogati alle imprese, ha finanziato un’economia sana, sostenendo quella parte del sistema economico che non vive di assistenzialismo, ma crea ricchezza e benessere duraturi per il territorio e per il Paese. Il Governo dovrebbe riproporla su scala nazionale e inserirla nell’Agenda del Recovery Fund perchè è un esempio di intervento pubblico efficace, che supera la logica dell’assistenzialismo e che premia chi lavora e crea sviluppo».

L’intervento, attivato tramite la società in house Puglia Sviluppo, grazie al contributo a fondo perduto, abbatte il costo che le Pmi pugliesi devono sostenere per l’attivazione di un finanziamento bancario da destinare alla ripresa delle attività economiche dopo il lockdown.

Lo strumento prevede la concessione di sovvenzioni, parametrate sull’importo dei finanziamenti bancari destinati al circolante, per mutui non inferiori a 30.000 euro e non superiori a 2 milioni.