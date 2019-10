Errori, segreti ed eroi di Chernobyl

Il racconto di Divertito cerca di comporre la trama degli errori compiuti e di aggiungere un pezzo al disvelamento dei segreti , ancora numerosi, che hanno caratterizzato questa vicenda. Ma quello che lo connota come un tassello mancante, e doveroso, è la composizione delle storie, delle facce, dei nomi degli uomini e delle donne che hanno letteralmente salvato l’umanità.

Negli anni infatti il disvelamento è stato progressivamente compiuto, grazie soprattutto all’opera di molti “eroi” civili, due nomi tra tutti Alla Yaroshinskaya, giornalista e scrittrice ucraina che ha dedicato a Chernobyl molti dei suoi lavori, oltre ad essere stata ex deputata dell’Unione Sovietica ed ex consigliere del presidente russo Boris Eltsin; l’altro nome è quello di Vladimir Shevchenko, «un filmaker che per mesi, instancabilmente, si fece testimone di ogni momento chiave: l'arrivo dei pompieri, la disperazione dei soccorritori, le persone evacuate, l'utilizzo degli elicotteri e tutti i tentativi di placare il mostro, il nocciolo incandescente e radioattivo. Chernobyl: Chronicle of Difficult Weeks: così si intitola lo straordinario reportage che Shevchenko ha montato e completato prima di morire, per conseguenza delle radiazioni, nemmeno un anno dopo l'incidente. Mosca ha cercato di boicottare in ogni modo il documentario, che però è stato diffuso in vari festival e oggi si trova anche su YouTube».

E poi ci sono gli scienziati, i medici, i liquidatori, ben 600mila, ovvero gli uomini che spensero il reattore, lo seppellirono, realizzato il sarcofago . Il sarcofago che, ci dice Divertito, è stato costruito con una tecnica ingegneristica di avanguardia e racchiude il luogo più radioattivo e pericoloso di tutta la Terra. Ma quello a Divertito sta soprattutto a cuore è rendere evidente che questa non è una storia del passato: questa è la storia del «magma in grado di contaminare le viscere del nostro Pianeta».

Ci sono autori che quando uno li legge è subito evidente il dono della naturalezza, come se la scrittura si dispiegasse dal loro corpo come il movimento di un braccio, un passo, il moto di un’articolazione. Stefania appartiene a questi autori, fa parte di quei giornalisti che nella loro scrittura hanno il dono della letterarietà senza che questo ne comprometta il rigore del racconto, anzi. Fa parte di quegli autori che anche quando di un argomento ti pare di sapere tutto riescono a sorprendere con un elemento inedito, con un particolare che prima non c’era.