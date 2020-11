Esa-Pekka Salonen dirige la San Francisco Symphony Orchestra A Reggio Emilia in streaming dal Teatro Ariosto Emanuele Arciuli e Sonia Bergamasco di Angelo Curtolo

(Emanuele Arciuli e Sonia Bergamasco)

A Reggio Emilia in streaming dal Teatro Ariosto Emanuele Arciuli e Sonia Bergamasco

Nel segno della contemporaneità le occasioni di ascolto di questa settimana. Andiamo sulla West Coast per l'avvio della Stagione della San Francisco Symphony Orchestra, quando inizia la direzione musicale di uno dei maggiori direttori d'oggi, Esa-Pekka Salonen.

Un programma molto innovativo – ed anche la modalità di presentazione. Innovazione anche al Festival Aperto del Teatro Valli di Reggio Emilia dove, pur in assenza di pubblico, non è stato cancellato un bel dialogo fra attrice e pianista.



Reggio Emilia

Il 13 alle 20.30 live streaming dal Teatro Ariosto con il piano di Emanuele Arciuli e con Sonia Bergamasco: Contrappunti Lunari, una passeggiata poetica e musicale nei territori della modernità, per il Festival Aperto. Ascolteremo musiche simbolo del Novecento, cui si aggiungono autori americani fra i più intensi ed efficaci del presente. E' un dialogo tra un'attrice e un pianista che, tra il serio e il faceto, propongono al pubblico idee e riflessioni sul fare artistico e musicale.

Roma

Dal 10 al 20, pur in assenza di pubblico per le chiusure anti-pandemiche, il Roma Jazz Festivalnon demorde e comunque trasmette dall'Auditorium Parco della Musica in live streaming alle 21 otto concerti sulla piattaforma Live Now, rimanendo disponibili per 24 ore. In questa settimana il 10 aprono gli Area – open project, l'11 Mario Tozzi & Enzo Favata; il 12 Alexander Hawkins & Hamid Drake; il 13 Salvador Sobral, il 14 Roberto Fonseca “yesun” Trio.

San Francisco

Dal 15 in poi possiamo vedere il concerto inaugurale della Stagione della San Francisco Symphony Orchestra, il cui nuovo direttore è uno dei grandi, Esa-Pekka Salonen. Per le note ragioni non sarà un concerto con il pubblico; hanno montato un video realizzato con i musicisti dell'Orchestra in vari luoghi nel mondo. Le musiche sono di compositori di oggi come Ellen Reid, John Adams, Kev Choice, e una commissione a Nico Muhly. L'Orchestra ha colto questa opportunità come catalizzatore di innovazione. L'Orchestra inizia così ad espandersi fuori della sala, sviluppando nuovi modi di presentare la musica, in sintonia con una cultura visuale, guidata dalla tecnologia.