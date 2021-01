Esa-Pekka Salonen, la nuova via della San Francisco Simphony Orchestra David Guetta in un laser show di alto professionismo nella Cour Napoléon del Louvre di Angelo Curtolo

Teatrino di Corte della Reggia di Caserta (Antonio Gentile)

David Guetta in un laser show di alto professionismo nella Cour Napoléon del Louvre

2' di lettura

Settimana di contrasti, perché si va da un capolavoro del Settecento diretto da Riccardo Muti e ripreso in uno splendido esempio di architettura coeva; alle nuove vie che ci arrivano dalla West Coast americana, con nuove visioni e funioni per un orchestra nel nostro tempo; a un dj set tenuto di fronte alla Piramide del Louvre per salutare il Nuovo Anno.





Loading...

Caserta

Il 17 alle 21.15 su Rai5 ottima occasione di ascoltare Riccardo Muti che con l'Orchestra Cherubini interpreta un capolavoro come Le Sette Parole di Cristo sulla Croce di Haydn. Registrato in dicembre nel Teatrino di Corte della Reggia di Caserta. Massimo Cacciari – che ha pubblicato assieme a Muti un libro su questa composizione - introdurrà al significato profondo della partitura. I legni dipinti del Teatro, progettato da Luigi Vanvitelli (come tutta la Reggia), «possiedono un'acustica miracolosa», sottolinea in una recente intervista Muti, che definisce la sala «un esempio magistrale di bellezza, cultura ed eleganza». Per il direttore, “ciascuna delle sette frasi pronunciata dal Cristo morente, secondo la tradizione dei Vangeli, si riflette nei suoni in modo perfettamente aderente, senza bisogno di parole. Le note pongono la coscienza di fronte al mistero della Croce, dove l'umano e il divino cadono e risorgono insieme». Sul sito fino al 23.

San Francisco

Anche a San Francisco i teatri sono chiusi. Ma ci possiamo ancora vedere il video di apertura della Stagione della San Francisco Symphony Orchestra . Questa è la prima per il nuovo direttore musicale, Esa-Pekka Salonen, fra i migliori d'oggi. E'un tuffo nella fresca innovazione, dalle musiche scelte alle modalità di ripresa video, dall'abbigliamento scelto dei musicisti (basta con il frac che si vede ancora tanto in Italia!). Ascoltiamo cosa si chiede Salonen: “Può un'orchestra essere parte di una città ? Può un'orchestra catturare lo spirito di una città ? E nello stesso tempo, può far dissolvere i confini ?”

Parigi

Tutt'altra musica con il dj set con cui David Guetta il 31 dicembre ha salutato l'Anno Nuovo giusto davanti alla Piramide del Louvre. 2,7 milioni di visualizzazioni, ca. 100mila like, 3.800 commenti, Guetta è stato nominato per la seconda volta miglior dj del mondo dalla rivista culto DJ Mag. Un laser show di alto professionismo nella Cour Napoléon di un Louvre che è chiuso da sei mesi, per uno scopo benefico a favore di Unicef e del progetto Restos du coeur.