Esame avvocati: martedì 20 alle 14.30 il webinar gratuito del Sole sui casi pratici

2' di lettura

Un’occasione per prepararsi al meglio al nuovo esame per diventare avvocato, con l’aiuto pratico di guide esperte e sicure. Il Gruppo 24 Ore offre ai praticanti che si stanno avvicinando alle prove - ormai manca un mese all’avvio- un’opportunità in più. Domani, dalle 14,30 alle 17,30, si svolgerà, infatti, il convegno online «Il nuovo esame da avvocato – Le indicazioni pratiche per le prove» che si propone di fornire tutte le informazioni necessarie per affrontare le nuove selezioni. Il convegno è gratuito, previa registrazione.

L’intervista

Il convegno avrà una forte connotazione operativa. Partirà, infatti, con un’intervista nella quale Gianluigi Gatta (consigliere della ministra della Giustizia per le libere professioni e professore ordinario di diritto penale all’università Statale di Milano) spiegherà struttura e novità dell’esame.

Le quattro relazioni

A questo intervento faranno seguito quattro relazioni tutte dedicate alle modalità migliori per affrontare la prima prova orale. Relazioni centrate sul come risolvere i casi che verranno proposti ai praticanti.

1 Si partirà con la discussione di un caso di diritto civile da parte di Giuseppe Finocchiaro (professore associato di Diritto processuale civile presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Brescia).

2 Seguirà la discussione di un caso di diritto penale a cura di Nicola Graziano (magistrato con funzioni di giudice della sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Napoli e Presidente di sezione presso la Commissione tributaria provinciale di Caserta).