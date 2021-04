Esame di Stato per gli avvocati: istruzioni per l’uso (in attesa della data)

3' di lettura

Non c’è solo la questione della data di inizio a pesare sul nuovo esame di Stato degli avvocati come disegnato dal decreto legge 31 di metà marzo. Al calendario - che dovrà, insieme ad altre questioni, essere deciso dal decreto attuativo che dal ministero della Giustizia danno in arrivo a ridosso di Pasqua - si aggiungono una serie di dubbi, perplessità e richieste di modifica che hanno preso corpo durante le audizioni del 25 marzo scorso davanti alla commissione Giustizia del Senato. I senatori hanno esaminato il disegno di legge di conversione del Dl per poi sottoporlo il 31 marzo all’Aula, che nello stesso giorno lo ha approvato in prima lettura. Le prese di posizione della categoria sono comprensibili, visto che si tratta della prima volta dal Dopoguerra che si diventerà avvocati senza passare per le prove scritte.

Tra certezze e dubbi

Al momento si sa che l’abilitazione forense si potrà guadagnare superando due prove orali: la prima sarà una sorta di preselezione che si svolgerà con il candidato in presenza e i commissari a distanza; nella seconda prova, invece, potrà essere replicato lo schema della prima, ma è anche contemplata la possibilità che si sia tutti in presenza.

Il decreto legge lascia aperta la porta a un minimo di ritorno alla normalità, da valutare sulla base dell’evolversi della situazione sanitaria. Questo schema, però, ha bisogno di diversi chiarimenti. Intanto la questione della scelta delle materie della prima prova. Il candidato ne dovrà scegliere una tra diritto civile, penale e amministrativo e la sottocommissione dovrà formulare tre quesiti che sottoporrà al candidato in altrettante buste chiuse e numerate e l’esaminando dovrà sceglierne una.

Da molte parti, a cominciare dal Consiglio nazionale forense, è stato chiesto che non siano le singole sottocommissioni a preparare i quesiti ma che ciò avvenga a livello centrale e, dunque, se ne occupi lo stesso ministero della Giustizia. Questo per garantire maggiore uniformità delle domande e ridurre il rischio di ricorsi per disparità di trattamento. Richiesta che, però, non è stata accolta dal Senato.

Il fattore tempo

Per portare a termine la prima prova il candidato ha a disposizione un’ora: 30 minuti per l’esame del caso e altri 30 per la discussione. Anche questo è un elemento che molti vorrebbero modificare - tra questi la Consulta dei praticanti dei giovani avvocati di Aiga - perché ritengono che il tempo a disposizione per l’esame del caso sia poco. Pur considerando la necessità di far svolgere la prova in tempi contingentati, così da poter esaminare più candidati in una stessa seduta, si propone di allungare il tempo della prima parte dell’esame. Il Senato è venuto incontro a tale richiesta, specificando che i 30 minuti della valutazione del caso decorrono dalla fine della dettatura del quesito da parte della sottocommissione.