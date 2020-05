Esame di Stato rinviato di un mese per 16 professioni Il 16 luglio si svolgerà l’esame per la sezione A dell’Albo e il 24 luglio l’esame per la sezione B. È possibile iscriversi entro il 22 giugno.

Rinviati di un mese gli esami di Stato per numerose categorie professionali a causa del Covid-19. Le professione interessate alla proroga contenuta nel decreto ministeriale 38 del 24 aprile, sono sedici. In particolare avrà più tempo per studiare e per svolgere il tirocinio l'aspirante:

1)odontoiatra

2)farmacista

3)veterinario

4)tecnologo alimentare

5)dottore commercialisti ed esperto contabile

6) revisore legale

7)attuario iunior

8)chimico e chimico iunior

9)ingegnere e ingegnere iunior

10)architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior

11)biologo e biologo iunior

12)geologo e geologo iunior

13)psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche, psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità

14) dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior

15)biotecnologo agrario

16)assistente sociale specialista e assistente sociale.

Si tratta delle professioni indicate nelle ordinanze del Miur 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre. Per chi intende iscriversi alla sezioni A dell'Albo - quella che richiede la laurea specialistica o almeno quadriennale - la sessione inizialmente prevista per martedì 16 giugno è rimandata giovedì 16 luglio; per chi vuole iscriversi alla sezione B – che richiede la laurea triennale - l'esame inizialmente previsto per lunedì 22 giugno slitta a venerdì 24 luglio.



Il Dm 38 del 24 aprile 2020 Visualizza

C'è quindi più tempo, sia per iscriversi all'esame di Stato ( entro il 22 giugno) sia per fare il tirocinio, che può essere svolto anche in modalità a distanza e deve comunque concludersi entro la data di svolgimento dell'esame. Potranno partecipare a questa sessione i candidati che si laureano entro la data di svolgimento dell'esame.

A differenza di quanto accade normalmente, in via straordinaria e solo per la prima sessione del 2020 le Commissioni d'esame saranno nominate dagli atenei in accordo con gli Ordini territoriali.

