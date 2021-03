Esami di abilitazione, dagli avvocati ai commercialisti: per il 2021 prove semplificate. Ecco il calendario

5' di lettura

L’accesso al mondo delle professioni, complice il Covid, è ormai un vero e proprio labirinto, con date e modalità differenti da categoria a categoria. Solo prendendo in esame l’anno in corso sono diversi i percorsi differenziati di accesso che vanno dal concorso “classico” dei notai (ancora possibile, ma solo in teoria) alla semplice prova unica orale a distanza che è la strada scelta di fatto per la maggior parte delle categorie.

Senza contare che esiste persino una pattuglia di “non pervenuti”: sono i consulenti del lavoro, che per una svista normativa al momento hanno ancora in calendario una modalità convenzionale di abilitazione (due prove scritte più una orale).

I ritardi da recuperare

Il primo effetto dell’emergenza sanitaria è quello di aver ritardato e procrastinato a lungo le prove già dall’anno scorso. Alcune categorie, cioè, sono rimaste “ferme un giro”. È il caso di agrotecnici, geometri, periti agrari e periti industriali, per i quali era stato previsto con un’ordinanza di maggio 2020 che le prove di abilitazione si dovessero tenere a novembre dello stesso anno.

Il Covid ha, però, scombinato i piani: gli esami non sono stati riprogrammati e, arrivati in prossimità della scadenza, il Dpcm del 4 novembre ha annullato tutte le prove in presenza. C’è voluto il decreto dell’Istruzione n. 21 dello scorso gennaio - arrivato dopo un braccio di ferro degli agrotecnici con l’allora ministra Azzolina - per riorganizzare le selezioni, che sono iniziate per tutte e quattro le professioni il 23 febbraio e consistono in un’unica prova orale a distanza.

Si trascina dal 2020 anche il concorso notarile bandito a fine 2019, così come quello degli avvocati (per i quali però è stato almeno chiarito con un decreto legge che la prova consisterà solo in due orali a distanza) .