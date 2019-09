Esami dimezzati per ottenere la Cqc

Dunque, rispondendo in tutto a 100 domande si potrà essere abilitati a guidare sia camion che bus. Una diminuzione notevole rispetto alle 120 domande previste finora per la Cqc valida solo per una delle due categorie: 60 quesiti per il primo esame (quello sulla parte comune) e altrettanti per il secondo (quello sulla parte specialistica per la categoria prescelta). Per ciascuna prova sono a disposizione 120 minuti.

In ciascuno dei due test attuali sono ammessi sei errori. Resta quindi invariata la proporzione tra il totale dei quesiti e il massimo degli errori tollerati: le risposta sbagliate possono essere sempre una su dieci.

Si vedrà se la diminuzione del numero di quesiti comporterà uno scadimento o meno della preparazione sufficiente per superare l’esame.