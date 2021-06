Esami terza media al via, entro oggi va trasmessa la tesina

3' di lettura

Dopo un anno caratterizzato da lezioni a singhiozzo tra didattica a distanza e presenza in classe, concluse le lezioni in Emilia Romagna, Marche, Veneto e Molise, partono già da oggi, lunedì 7 giugno, gli esami di terza media per circa 500 mila studenti, e quest’anno, a differenza dello scorso, saranno in presenza. Per 1 su 4 le prove inizieranno subito dopo la fine delle lezioni ma l’attesa sarà abbastanza breve per quasi tutti, visto che per un altro 55% gli esami inizieranno dalla settimana successiva (ovvero dal 14 giugno in poi) e solo 1 su 5 dovrà aspettare la seconda parte del mese.

Termine ultimo per inviare l’eleborato

Entro oggi gli studenti devono trasmettere al consiglio di classe in modalità telematica o con altra modalità, purché concordata, l’elaborato o “tesina” sul tema condiviso con i docenti della classe e assegnato dal consiglio di classe il 7 maggio scorso. L’elaborato può essere un testo scritto, una presentazione anche multimediale, una o più mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

Loading...

Esame orale in presenza

A differenza dello scorso anno, questa volta l’esame di terza media, che chiude il primo ciclo di istruzione e quest’anno coinvolge circa 500.000 ragazze e ragazzi, sarà in presenza. Gli esami si svolgeranno nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021. Per 1 su 4 le prove inizieranno subito dopo la fine delle lezioni ma l’attesa sarà abbastanza breve per quasi tutti, visto che per un altro 55% gli esami inizieranno dalla settimana successiva (dal 14 giugno in poi) e solo 1 su 5 dovrà aspettare la seconda parte del mese.

Quando suona l’ultima campanella

In Emilia Romagna, Marche, Veneto e Molise le lezioni sono già terminate. Martedì 8 sarà la volta dell’ultima campanella in Lombardia, Valle d’Aosta, Sicilia e Lazio. Il 9 in Liguria e Umbria; il 10 in Trentino, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Abruzzo; il giorno dopo la scuola terminerà in Basilicata, Piemonte e Puglia; il 12 in Sardegna , Campania e Calabria; l’ultima sarà Bolzano il 16 giugno.

Le soluzioni previste dai presidi per evitare assembramenti

Per evitare assembramenti fuori dagli istituti l’ultimo giorno di scuola, molti presidi hanno già provveduto ad emanare circolari con le quali scaglionano le uscite dei ragazzi, distanziandole di almeno un’ora l’una dall’altra.