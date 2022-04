Esaote compie 40 anni con ricavi e ordini in crescita

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo biomedicale Esaote festeggia i 40 anni dalla fondazione, con dati economici in netta crescita e assunzioni. I ricavi dell’azienda specializzata nei settori dell’imaging diagnostico, dagli ultrasuoni alla risonanza magnetica e nell'Iinformation technology per la sanità, nel 2021 sono saliti a 231,1 milioni di euro, con una crescita del 5% rispetto al 2020; la raccolta ordini è aumentata del 18%.

L’ad Franco Fontana ha comunicato ufficialmente i primi risultati, approvati dal cda, del bilancio 2021 «di cui siamo estremamente soddisfatti», ha sottolineato. Per il 2022, ha aggiunto il manager, «abbiamo obiettivi molto ambiziosi di crescita. Non è un sogno, ma la conseguenza delle azioni intraprese. Pensiamo, per l’anno in corso, di avere un ulteriore significativo aumento dei ricavi».

Ordini in aumento

A sostegno delle previsioni c’è, appunto, la consistente raccolta ordini di fine 2021, che sta proseguendo, e l’obiettivo di «lanciare almeno due nuovi prodotti l’anno, nel prossimo triennio».

Fontana ha evidenziato, ancora, che «in alcuni mercati strategici, l’azienda ha iniziato un’azione specifica d’accelerazione di penetrazione, che ha dato ottimi risultati nel 2021 che ci aspettiamo proseguano anche nel 2022. Parlo in particolare del Nord America e della Cina».

A questo proposito è opportuno ricordare che l’intero capitale di Esaote è controllato da investitori cinesi: società di primo piano nel settore della tecnologia medicale (Wandong, Yuwell e Kangda) e da fondi d’investimento (Yf capital, cofondato da Jack Ma, Shanghai Ftz Fund e Tianji).