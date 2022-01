Putin: Russia fornitore affidabile di gas, per l’Italia prezzi più bassi. Ma è polemica sulla videocall con le imprese italiane

Peskov ha affermato di non aver ricevuto alcuna indicazione ufficiale dal Governo italiano riguardo all’opportunità dell’incontro, a cui secondo il portavoce del Cremlino avrebbero partecipato 16 persone, con tre “assenti” perché «qualcuno si è ammalato, ma gli altri ci sono tutti, un gruppo molto rappresentativo». Se in un primo tempo tra i nomi dei partecipanti veniva dato anche quello di Eni, sempre alla vigilia un portavoce della compagnia energetica italiana aveva fatto sapere che né l’ad Claudio Descalzi né la società avrebbero partecipato.

Le perplessità del Copasir

A Roma diverse voci hanno definito controverso il segnale lanciato. «Troviamo singolare - è scritto in una nota congiunta dei componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), Enrico Borghi (PD), Federica Dieni (M5S) ed Elio Vito (FI) - che, proprio mentre in Europa e negli Stati Uniti cresce la preoccupazione per la situazione ai confini dell’Ucraina e si discute di conseguenti nuove, pesanti sanzioni alla Russia, manager di rilevanti società italiane, anche a capitale pubblico, tengano oggi (mercoledì 26 gennaio, ndr), una conference call con dirigenti di importanti società russe e con l’annunciata partecipazione dello stesso presidente Putin. Nella recente relazione sulla sicurezza energetica, approvata all’unanimità, il Copasir ha infatti testimoniato come il fattore geopolitico sia decisivo nell’aumentare i rischi di una eccessiva dipendenza dall’estero del nostro Paese negli approvvigionamenti».

«Pur comprendendo quindi l’esigenza delle nostre aziende di mantenere buoni rapporti commerciali con le aziende russe - prosegue la nota - riteniamo che questa esigenza, specie in un momento di grande tensione, non possa compromettere la affidabilità transatlantica dell’Italia e la piena condivisione delle decisioni che, anche in relazione agli sviluppi della crisi ucraina, saranno assunte con i nostri storici alleati occidentali».

«È necessario mantenere un approccio equilibrato con Mosca - è stato il commento del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio - orientato a fermezza su principi e valori e al tempo stesso al dialogo, per evitare di accrescere ulteriormente la tensione». Impegnata a mettere a punto un pacchetto di sanzioni che potrebbero avere un impatto pesantissimo sull’economia russa - colpendo le grandi banche, l’export di energia e l’import di tecnologie - l’amministrazione Biden si sta sforzando di presentare un fronte unito tra America ed Europa. Martedì sera il presidente americano ha risposto affermativamente a chi chiedeva se le sanzioni potrebbero arrivare a colpire direttamente Vladimir Putin.

«Business, non guerra»

Secondo il presidente della Camera di Commercio, anche un incontro come quello avvenuto mercoledì può avere un ruolo nel favorire la distensione: «Con l’aumento delle tensioni in Ucraina - racconta ancora Vincenzo Trani - mi sono chiesto, cosa posso fare io nella mia funzione per migliorare le cose? Il dialogo è l’unica soluzione: dialogo su contenuti che non sono ragione di controversia, ma contenuti comuni. Il business distrae le persone dal contendere stesso, io l’ho inteso così».