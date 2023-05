Escalation a Gaza: nel raid di Israele uccisi 3 capi della Jihad islamica e 10 civili. Fazioni palestinesi: sarà vendetta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Altissima tensione nella Striscia di Gaza dopo una serie di raid compiuti dalle forze armate israeliane che hanno provocato 13 vittime e almeno 20 feriti. Israele ha affermato di aver ucciso 3 alti comandanti della Jihad islamica, una fazione armata palestinese. Tra le vittime civili si contano 4 donne e 4 minori.

Secondo il portavoce militare delle Idf, i comandanti uccisi sono Khalil Bahitini (comandante delle Brigate al-Quds nel nord della Striscia), Tareq Ezzaldin (portavoce del movimento) e Jihad Ghanem (segretario del consiglio militare dell’organizzazione). Sempre secondo il portavoce militare Bahitini era il responsabile degli ultimi lanci di razzi verso Israele e stava «preparando ulteriori tiri».

Durante gli attacchi - che hanno causato anche vittime civili compresi donne e bambini - sono stati colpiti a Gaza City, Rafah e Khan Younis, impianti per la produzione di razzi compressi e una struttura usata per produrre componenti per i tunnel dell’organizzazione. Inoltre sono stati distrutti 6 centri militari e una postazione militare della Jihad.

Netanyahu: pronti a ogni sviluppo

«Abbiamo cominciato la scorsa notte l’operazione ’Scudo e freccia’. Abbiamo eliminato 3 esponenti di alto grado della Jihad islamica a Gaza», ha detto in un video messaggio trasmesso in tv il premier israeliano Benyamin Netanyahu. «Quegli arci assassini - ha spiegato - erano responsabili di lanci di razzi da Gaza verso Israele e dell’istigazione al terrorismo in Giudea e Samaria (Cisgiordania, ndr) contro i nostri civili». «Siamo nel pieno di una campagna e siamo pronti ad ogni sviluppo. Chi ci colpisce - ha concluso - lo colpiamo a nostra volta con una forza maggiore».

“Ogni escalation da parte vostra avrà una forte risposta da parte nostra”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu rivolgendosi in un discorso in tv alle fazioni armate a Gaza. “In questa campagna - ha sottolineato - in Israele siamo tutti uniti come fratelli. Facciamo ogni sforzo per non colpire persone non coinvolte ma quando lo facciamo - ha aggiunto - esprimiamo rammarico e questa è la differenza con i nostri nemici”.

Anp: crimine atroce

«Un crimine atroce commesso dall’occupazione israeliana». Così il ministero degli esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha condannato, citato da Wafa, gli attacchi israeliani a Gaza. «Una estensione - ha aggiunto - della guerra aperta contro il nostro popolo e suoi giusti e legittimi diritti nazionali». L’Anp ha quindi chiesto alla Comunità internazionale «un intervento urgente per fermare l’aggressione contro il popolo palestinese» sottolineando a necessità di «un accordo politico negoziato» per il conflitto.