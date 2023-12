Escalation nucleare, la finanza come leva del disarmo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre la guerra in Ucraina si trascina senza una fine prevedibile, il rischio di un’escalation nucleare continua a incombere sullo sfondo. Dalla crisi dei missili di Cuba, la necessità del disarmo non è mai stata così urgente; eppure, le cosiddette potenze nucleari continuano a espandere i loro arsenali. Nel 2022, la spesa complessiva per i programmi atomici ammontava a 82,9 miliardi di dollari, 2,5 in più dell’anno precedente.

Per modernizzare i propri arsenali atomici, i governi si affidano anche ad appaltatori privati che spendono milioni di dollari in attività di lobbying per assicurarsi i contratti statali.



Tra gennaio 2020 e luglio 2022 sono stati messi a disposizione di società significativamente coinvolte nella produzione di armi nucleari 746.677 milioni di dollari, ossia 61,5 in più rispetto al 2019. Cifre che si ricavano da Risky Returns, un rapporto scaturito da “Don’t bank on the bomb”, una iniziativa del Premio Nobel per la pace ICAN (Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari) e della Ong olandese Pax che ha monitorato 306 istituzioni che finanziano o investono in 24 società - con sede in Cina, Francia, India, Italia, Paesi Bassi, Russia, Regno Unito e Usa – produttrici di armi nucleari.



Molti Paesi, tra cui l’UE, stanno mettendo a punto una legislazione che impone a produttori di armi e a istituzioni finanziarie di segnalare i possibili effetti negativi dei loro investimenti sul fronte dell’Esg (ambientale, sociale e di governance) e, a giugno 2023, il Parlamento europeo ha concordato una posizione sulla proposta di direttiva sulla due diligence in materia di sostenibilità delle imprese (CSDD).

“Moving Away from Mass Destruction: 109 exclusions of nuclear weapon producers”, il nuovo rapporto di Don’t bank on the bomb, mette in luce la crescita di un’alleanza globale, pronta a intraprendere iniziative concrete verso un mondo denuclearizzato. Infatti sono già 109 (11 più del 2002) le istituzioni finanziarie (banche, fondi pensione, gestori) che hanno adottato politiche per escludere gli investimenti in aziende coinvolte nello sviluppo, produzione, test, manutenzione e stoccaggio di armi nucleari.





Nel rapporto vengono evidenziati 55 soggetti le cui policy citano il TPNW, il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (firmato da 86 Paesi tra i quali non figura l’Italia), integrando effettivamente un approccio di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi investimento in aziende produttrici di armi nucleari e sono elencate nella “Hall of Fame” in cui l’unica banca italiana presente è Banca Etica.



Nel report 2022 Don’t Bank on the bomb è citata anche Etica Sgr come esempio positivo, anche per l’impegno profuso durante la prima conferenza (Vienna, giugno 2022) dei Paesi membri del TPNW quando si è fatta portavoce della “Dichiarazione degli investitori”, sottoscritta da 37 organizzazioni, che esorta Stati e imprese a vietare l’assistenza finanziaria alle iniziative proibite dal Trattato.

Dopo il successo dell’appuntamento di Vienna, ha preso il via il 27 novembre a New York, nella sede dell’ONU, la seconda Conferenza degli Stati Parte del TPNW, durante la quale Etica Sgr ha ribadito il proprio impegno verso il disarmo nucleare aggiornando la Dichiarazione, ora sottoscritta da oltre 90 istituzioni finanziarie internazionali, per chiedere che gli obblighi previsti dal Trattato siano estesi al settore privato e che gli investitori si impegnino a non finanziare aziende che producono componenti chiave per le armi nucleari, dando priorità alla salute delle comunità, al clima e alle istituzioni democratiche.

Anche il settore finanziario può essere, così, un importante attore del cambiamento.



Disarmare per Etica Sgr è un tema identitario. Per questo, in 23 anni di storia, i fondi della società non hanno mai investito in società coinvolte nella produzione, utilizzo, manutenzione, distribuzione e stoccaggio di qualunque tipologia di armamento. Questo rigore ha per Etica Sgr un valore profondo e non può essere negoziabile, anche in contesti complessi come quello attuale.