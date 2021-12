Esch-sur-Alzette, capitale della cultura industriale e dell’integrazione europea

Remix yourself, Remix your culture

“Trovare dei nuovi cammini di sviluppo attraverso le culture” è questo il fil rouge che accomuna il progetto di Esch 2022 all’insegna del “Remix yourself, Remix your culture”. Perché la vera forza del Granducato sta nel melting pot di lingue, culture, cucine, abitudini e usi che l’emigrazione ha creato. Tutti aspettano il 26 febbraio per il debutto ufficiale del programma che ha in serbo 160 progetti e circa 2000 avvenimenti, 310 performance e 141 concerti. Ed è chiaro fin da subito che qui non si punta soltanto ad attrarre turisti, ma a coinvolgere a pieno titolo le amministrazioni e i cittadini delle regioni limitrofe.

Minett Park

Un esempio fra i molti è il Minett Park, parco industriale, naturale e ferroviario a Fond-des-Gras, che con le sue miniere, la sua riserva di verde e il bellissimo ricovero-officina-museo dei vecchi treni costituisce un mirabile esempio di recupero della storia e architetture industriali. Qui i vagoni dei treni riprendono vita, gli ottoni brillano, le vecchie vernici risplendono e le locomotive tornano a sbuffare in un’atmosfera davvero magica.

Insomma Esch-sur-Alzette è una vera e propria scoperta. La Lussemburgo delle grandi Banche e dei Fondi europei qui è chiaro che offre il miglior volto della sua recita. Il risultato è quello di un’offerta culturale multieuropea, niente di meglio per rappresentare quanto di buono l’integrazione ha saputo creare nel vecchio continente. Non c’è quindi di che stupirsi se, comunque vada, questo è solo la cronaca anticipata di un successo annunciato.