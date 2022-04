Esclusività stellare: esterni e interni personalizzati,dalle cromie ai materiali

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Ghost è il modello che ha maggiormente contribuito a fare registrare lo scorso anno alla Rolls Royce il record storico di vendite: quasi 5.600 unità. Adesso la Ghost si presenta dopo un aggiornamento che ha innalzato la potenza da 570 a 600 cavalli e la coppia sino a 900 Nm del suo V12 sovralimentato di 6,75 litri di origine Bmw che come è noto è proprietaria di Rolls Royce Aumentata la reattività del cambio automatico e incrementato il dinamismo con la rivisitazione dell'assetto e l'adozione del retrotreno sterzante.

L'upgranding tecnologico è destinato a incitare ancora di più chi la compra allo scopo di sedersi personalmente al posto guida. Nelle Rolls il volante è tipicamente in mano all’autista, ma questa situazione sta cambiando e molti, tra coloro che hanno staccato assegni stratosferici per piazzare nel proprio garage un esemplare della serie precedente, preferiscono guidarla in prima persona.

Diversamente da ogni altra analoga Rolls Royce, la Ghost ha attratto una clientela ancora più giovane che spesso si orienta verso la versione Black Badge.

Quest'ultima rientra nella serie nata nel 2016 e disponibile anche per la cabriolet Dawn, la coupé Wraith e il suv Cullinan, che offre infinite possibilità di personalizzazione come rammenta il simbolo matematico ∞ disseminato nel sontuoso arredamento dell'abitacolo. In questa specie rientrerà anche la prima Rolls Royce elettrica, la Spectre che sarà presentata nel 2023.

Rolls Royce Ghost Black Badge, non veste solo di nero

Esteticamente la Ghost si lega alle altre Black Badge per le cromature fumé ottenute attraverso un processo chimico che coinvolge anche la statuetta dello Spirito dell'Estasi, che resta illuminata dai Led solo nei mercati extra europei, e la griglia dell'inconfondibile mascherina del radiatore ispirato ai lineamenti del Pantheon, ma si distingue dalle altre per alcune peculiarità. Per esempio, i cerchi da 21” costituiti da quarantaquattro strati di fibra di carbonio, con mozzi in alluminio e titanio e coprimozzi che lasciano sempre dritto il logo Rolls Royce, che sono dedicati solo a questa Rolls Royce e non si possono sostituire con altri, e per le fasi del processo di verniciatura. Sgombriamo il campo da dubbi: il colore delle vesti della Ghost Black Badge si può scegliere fra 44mila tinte opzionali oppure si può fare realizzare su misura e di proprietà esclusiva, ma la tinta più gettonata è il nero. Quest'ultima è l'unica offerta senza sovrapprezzo, anche se richiede la lavorazione più impegnativa.

Rolls Royce Ghost Black Badge, l'ennesima potenza dell'artigianalità

Chiamato Black Diamond, questo colore è il più nero fra tutti quelli in circolazione ed è il risultato di un processo in cui si abbinano soluzioni tecnologicamente avanzate con la manualità di esperti artigiani. Per la Ghost Black Badge occorrono 45 kg di vernice nera, che viene atomizzata e applicata su una carrozzeria bianca caricata elettrostaticamente prima di essere essiccata in forno.