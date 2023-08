Escursioni alle Isole Palomino

Dal quartiere di Pueblo Libre, in circa 20 minuti di auto, si raggiunge il suggestivo porto di Callao. Da qui, si possono intraprendere emozionanti escursioni in barca verso le affascinanti Isole Palomino, che si stagliano al largo della costa cittadina. Le suddette isole sono famose per le numerose colonie di leoni marini che le popolano e che offrono uno spettacolo indimenticabile. Se le condizioni lo permettono, è possibile nuotare in prossimità di questi magnifici esemplari. Inoltre, le isole sono habitat di pinguini di Humboldt e di un'ampia varietà di specie avicole.

