Escursioni notturne al rifugio con osservatorio astronomico e discesa in slittino

Intorno al Lago di Resia ci sono diverse strutture ricettive (il boutique Hotel Villa Waldkönigin, per esempio, bella struttura molto vicina agli impianti di risalita di San Valentino e in una posizione tranquilla al limitare del bosco) che possono accogliere turisti e appassionati facendo da ideale punto di partenza per divertirsi sulla neve anche senza sci (da discesa) ai piedi. Come suggerisce Gerald Burger, direttore dell'Associazione Turistica Passo Resia, la meta per chi ama le escursioni nella natura è la Vallelunga, che da Curon si insinua per diversi chilometri fra cime da oltre tremila metri. Due le possibili esperienze da mettere in programma. La prima è un'escursione al rifugio Maseben, a quota 2.270 metri: si parte dalla frazione di Kappl, presso la stazione a valle dell'ex seggiovia sopra il Rio Carlino, e si sale a piedi nel bosco per circa un'ora e 30 minuti seguendo la carrareccia su cui passa il mezzo battipista Hagglunds (tipico dei paesi scandinavi, trasporta fino a una quindicina di ospiti fino alla porta del rifugio) e dove non è raro incrociare gli appassionati di sci alpinismo che scelgono questo tracciato per immergersi in un paesaggio realmente da favola. Giunti al rifugio, che offre alloggio anche in pieno inverno, il primo piacere è quello di sedersi a tavola e intrattenersi con il proprietario, Alessandro, oste accogliente e genuino (come i suoi piatti) ed esperto distillatore di grappa a base di prodotti esclusivamente locali. Al calar della sera e del buio, invece, l'emozione da vivere è la vista delle stelle e della luna attraverso i due grandi telescopi dell'osservatorio astronomico installati a poca distanza dal rifugio nel 2019, nell'ambito di un progetto europeo (la visita guidata settimanale, comprensiva di salita e cena, costa circa 30 euro). Per chiudere in bellezza, i più temerari possono affrontare le discesa di circa 4 km con lo slittino, alla luce delle torce e (per i fortunati come chi vi scrive) della luna piena.

