Escursionisti umani: il lusso di viaggiare per conoscere persone

Pantelleria con i suoi capperi e i suoi dammusi, è la meta ideale per i viaggi delle “Amiche geniali” (c’è una sezione dedicata sul sito destinazioneumana.it) che dall’incontro con Antonietta Valenza, autrice di diversi libri dedicati all’isola, si aspettano di scoprire favare, calette e porticcioli, ma soprattutto il contatto umano con gli isolani. Materiale prezioso per il corso di scrittura creativa che si svolge nei luoghi più suggestivi e autentici dell’isola. È declinato al femminile anche il cammino lungo la Via degli dei, trekking ispirazionale, da Bologna a Firenze, con guide esperte dell’Appennino, ma non solo. “Dee narranti”, le chiama Silvia Salmeri, che tra Sasso Marconi, San Piero a Sieve e Fiesole conducono anche alla scoperta di nuovi paesaggi interiori.

Come quelli proposti in Valsugana nel rifugio Serot: ad accogliere gli ospiti, sulla catena del Lagorai, ai piedi del monte Fravort e del Gronlait, è Roberto Patti, un ex commercialista che ha mollato tutto per vivere di montagna. Lì Nicoletta Cinotti, esperta di mindfulness e bionergetica, propone esperienze tra scrittura, meditazione e outdoor. A Matera, invece, la guida tra i Sassi è Eliana Viggiani. Dopo l’India e l’Australia è tornata nei suoi luoghi d’origine e ha aperto un B&B eco-sensibile: assicura ai viaggiatori esperienze autentiche, a stretto contatto con la gente, gli artigiani e i sapori forti del territorio.

Il mondo a porte aperte di Servas

«Sono partita per l’India per un convegno all’Università di Delhi e ho chiesto a Ravindra Verma, artista e scultore che parla italiano per aver studiato a Perugia, di ospitarmi. Mi ha fatto visitare il museo archeologico con il suo amico direttore e poi mi ha portato a varie presentazioni di artisti indiani. La moglie e la figlia mi hanno preparato chapati indimenticabili». È la testimonianza di Valeria Manca che ha viaggiato nel mondo con Servas, associazione fondata nel 1949 dall’americano Bob Luitweiler, pacifista e obiettore di coscienza. Oggi è una rete di 16mila associati in 125 paesi. Dall’esperanto “ni servas”, noi serviamo, l’associazione ha tutta un’altra visione del mondo: piccolo, senza confini, a porte aperte. Un sistema spontaneo che coinvolge famiglie, singoli e comunità, disposti a ospitare viaggiatori stranieri, condividendo con loro un po’ di vita quotidiana.

«Non è farsi una vacanza gratis - sottolinea Luigi Uslenghi, fra i fondatori dell'associazione -, ma è valorizzare il proprio viaggio attraverso conoscenze reciproche». Così da ogni incontro nasce una nuova amicizia. «Chi non può offrire una sistemazione di notte, si dedica all’ospite durante il giorno - spiega Franco Scarpino in Servas da più di 10 anni e fino allo scorso anno fra i membri del collegio dei garanti - indicando percorsi, facendo da guida, condividendo con un pasto».