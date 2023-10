Aiuti a Gaza, aperto e poi richiuso valico Rafah: passano i primi camion. Summit per la pace, Meloni al Cairo

9:48 Meloni atterrata al Cairo per summit per la pace

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata al Cairo per partecipare al vertice internazionale per la pace organizzato dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Si si, che punta a innescare una de-escalation del conflitto tra Israele e Hamas per arginare la crisi in Medioriente. Al summit che si tiene nella Nuova capitale amministrativa del Cairo è atteso, tra gli altri, il leader dell’Anp Abu Mazen. Oltre a Meloni per l’Europa, a livello di leader, hanno risposto all’invito Pedro Sanchez (Spagna e presidenza di turno dell’Ue), Kyriakos Mitsotakis (Grecia) e Nikos Christodoulides (Cipro). Per Germania, Francia e Regno Unito attesi i ministri degli Esteri. Al tavolo anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, e l’alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell. Il vertice prevede due sessioni di lavoro al termine delle quali potrebbe essere diffusa una dichiarazione congiunta. Dall’Egitto poi Meloni dovrebbe volare nel pomeriggio in Israele, per una breve visita a Tel Aviv, per incontrare il premier Netanyahu e il capo dello Stato ebraico Herzog. In serata è previsto il rientro a Roma della premier.