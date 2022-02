Esg, come si spiega la sostenibilità al risparmiatore confuso secondo Bruxelles

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Tempi stretti in Europa per la finanza sostenibile. Le authority stanno avviando le ultime consultazioni: a fine gennaio, l’Esma ha fatto partire il confronto sulle modifiche alla Mifid2, la direttiva dei mercati finanziari. Verranno in particolare integrati i regolamenti delegati, adeguandoli alle nuove norme sulla sostenibilità. La consultazione si chiuderà il 27 aprile e i nuovi provvedimenti entreranno in vigore il 2 agosto. Da quel momento gli investitori potranno esprimere le loro «sustainability...