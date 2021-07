Esg, è arrivato il momento della S. Ecco i quattro pilastri della tassonomia sociale

4) Le linee guida dell'Ocse per le imprese multinazionali

Gli investimenti da fare



La Banca Mondiale ha messo in evidenza l’aumento del tasso di povertà al livello mondiale: nel report dello scorso anno dal titolo “Poverty and Shared Prosperity”, viene sottolineato che il Covid-19 ha spinto fra 88 e 115 milioni di persone nella fascia di estrema povertà, che si verifica quando un individuo è costretto a vivere con meno di 1,90 dollari al giorno.

C’è dunque molto da fare e da investire se si vogliono raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu che non sono relativi soltanto al clima, anzi. «Saranno necessari tra i 3,3 e i 4,5 trilioni di dollari l’anno per raggiungere i 17 goal dell’Onu – scrivono gli esperti della Piattaforma sulla tassonomia sociale dell’Ue –. Attualmente, a livello di investimenti pubblici e privati relativi agli Sdg’s, i Paesi sviluppati sono davanti a un gap di finanziamento pari a 2,5 trilioni di dollari».

In questa cornice, l’Europa ha fatto la sua parte con le emissioni delle obbligazioni Sure create per alleviare le conseguenze sulla popolazione del Covid-19.

Fra climate change e tassonomia sociale

Gli eventi estremi climatici incombono. Allo stesso tempo, e in parallelo, c’è un problema di tenuta sociale molto forte e il Covid-19 ha acuito tale situazione. Come si dovrà procedere e qual è il ruolo degli investitori finanziari? «Poiché il cambiamento climatico è diventato una priorità per la maggior parte degli stakeholder delle istituzioni finanziarie, ora è il momento di agire», spiega Stephanie Lipman, Esg Analyst del gruppo di risparmio gestito La Française.