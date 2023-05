Esg e aziende non quotate, Ebitda in crescita e dipendenti più soddisfatti

3) Le aziende che si concentrano su pratiche etiche, ambientali e lavorative all’interno delle loro catene di fornitura sono più redditizie. Queste aziende hanno margini da 3 a 4 punti percentuali superiori a quelle che non si preoccupano delle credenziali Esg dei propri fornitori.

4) I leader in ambito Esg hanno dipendenti più soddisfatti; le aziende con i dipendenti più soddisfatti crescono più velocemente e sono più redditizie. In tre anni registrano una crescita di fatturato fino a 5 punti percentuali in più rispetto a quelle con dipendenti meno soddisfatti. Oltre ai principi fondamentali di una retribuzione equa e alla garanzia di un ambiente di lavoro sicuro, i benefici possono includere la formazione professionale, la salute mentale e fisica, l’assistenza all’infanzia e le opportunità di istruzione, tutti fattori che aumentano la soddisfazione dei dipendenti e, di conseguenza, la produttività e la fidelizzazione.

Ancora tanta strada da fare

Questi risultati sottolineano i vantaggi che le aziende non quotate possono ottenere intensificando i propri sforzi in ambito Esg, visto che attualmente sono in ritardo rispetto alle società quotate, viene specificato nello studio. Da segnalare, secondo la ricerca, che soltanto solo il 35% delle grandi aziende non quotate ottiene il massimo punteggio per la gestione delle emissioni di carbonio, rispetto al 53% delle omologhe trattate sui listini.

«Tali risultati dovrebbero motivare le aziende indipendentemente dal livello di maturità Esg a raddoppiare i propri investimenti per accelerare il percorso verso la sostenibilità – ha dichiarato Sylvain Guyoton, chief rating officer di EcoVadis –. Per le aziende ancora agli inizi, ciò significa sviluppare sistemi di gestione della sostenibilità con politiche, piani d’azione e reporting. L’inserimento a cascata di queste pratiche nelle rispettive catene del valore può supportare, ad esempio, le iniziative di decarbonizzazione e circolarità di Scope 3 e mettere i partner commerciali sullo stesso percorso verso la creazione di valore».