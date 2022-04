Esg, ecco perché le aziende sostenibili falliscono di meno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Più l’azienda abbraccia con convinzione le strategie Esg, minore è la probabilità di fallire. A questa conclusione giunge uno studio dell’Università La Sapienza di Roma e realizzato da Marina Brogi, Valentina Lagasio e Pasqualina Porretta dal titolo: “Be good to be wise” (Essere buoni per essere saggi). Le docenti hanno analizzato, in base a un modello di scoring Esg, 3.331 aziende quotate in 79 Paesi nel periodo 2000-2016, attive in differenti settori industriali. I punteggi sono stati messi poi...