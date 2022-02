Esg, i fondi multi-asset più allergici alle strategie di investimento sostenibile

«Con l’Esg Barometer il nostro obiettivo è di produrre uno strumento di due diligence per valutare sia il rischio Esg che di greenwashing all’interno di qualsiasi portafoglio – sottolinea Simone Gallo, managing director di MainStreet Partners –. I nostri rating di sostenibilità sono solidi, facili da capire e coerenti per gli investitori. Questo è il motivo per cui abbiamo sviluppato una metodologia proprietaria a tre pilastri nel 2014 ed è il motivo per cui pubblichiamo ricerche che evidenziano dove sono stati fatti progressi, ma anche dove è necessario farne di più».

Quanto pesano le categorie Ue dei fondi green

Il regolamento europeo sulla trasparenza della finanza sostenibile (Sfdr) è entrato in vigore il 10 marzo del 2021. A quasi dodici mesi di distanza, si può quindi fare il punto sulle categorie Sfdr dei prodotti finanziari.

Prima di fornire le percentuali del report, bisogna però ricordare le tre principali classificazioni: l’articolo 8, il light green, prevede che il fondo promuova «tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali»; chi è dentro tale categoria non è dunque un fondo green puro ma applica dei filtri di sostenibilità come, per esempio, l’esclusione di aziende che producono armi o tabacco.

L’articolo 9 invece ha invece un obiettivo sostenibile e quindi un forte focus Esg (per esempio i fondi di housing sociale). Infine c’è l’articolo 6 della Sfdr che obbliga le società di gestione e i consulenti all’inserimento sul sito e nella documentazione pre-contrattuale la considerazione dei rischi di sostenibilità e quindi la possibilità che il verificarsi di un evento in ambito Esg possa avere impatti negativi sul valore dell’investimento.

Si legge nel Barometro Esg che «più di due terzi dei fondi analizzati (70%) sono classificati come articolo 6. I fondi articolo 8 rappresentano il 25%, mentre il restante 5% sono fondi articolo 9. Ci si aspetta che la maggior parte delle nuove strategie venga classificata come fondo articolo 8 nei prossimi trimestri».