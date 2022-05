Esg, la guerra frena gli investimenti «verdi»

L’avvio delle ostilità a fine febbraio 2022 ha provocato uno spettacolare decoupling tra le grandezze, con il crollo del mercato dei certificati di emissione di CO2 e l'impennata dei prezzi del gas. Questo fenomeno è stato causato da tre fattori. In primis, gli investitori hanno liquidato le loro posizioni sul mercato per coprire le perdite in altre asset class e/o per accrescere le proprie riserve di liquidità. Ciò conferma che i certificati CO2 possono essere utilizzati come attività liquidabili in caso di necessità, un po’ come altri strumenti di copertura dal rischio di tasso di cambio e di tasso di interesse.

Parimenti, gli operatori hanno scontato i timori di una recessione tecnica in arrivo per via dell’aumento dei prezzi dell’energia, caratterizzata da minore produzione manifatturiera e quindi meno emissioni di anidride carbonica / diossido di carbonio. Infine c'è stato un effetto tecnico c.d. snowball (palla di neve) di vendita automatica dei certificati, innescato da esigenze di ricopertura delle posizioni dei traders.

Paradossalmente, il rischio di uno stop completo alle forniture di gas paventato più volte dai governi europei ha favorito un rimbalzo parziale del mercato, in quanto la prospettiva di un maggiore consumo di carbone in sostituzione del gas aumenta le stime di emissioni di CO2 del settore energetico e quindi la domanda di quote.

Il deflusso dai fondi di investimento Esg

Il deflusso di capitali è evidente anche nel settore azionario e dei fondi di investimento specializzati in ESG: con soli 75 miliardi di $ in ingresso, il primo trimestre 2022 registra il peggiore risultato dal 2018, in discesa del 55% dai massimi di inizio 2021. Il risultato deludente si spiega con la crescente esposizione dei fondi Esg sui titoli tecnologici (vedi Figura 5), che hanno scontato un ribasso comparativamente peggiore rispetto al resto del mercato negli ultimi mesi e con lo shift della porzione di flussi finanziari più volatile verso i titoli energetici sostenuti dai prezzi record.

È presto per dire se ci troviamo realmente ai prodromi dello scoppio della bolla sul debito sostenibile. Certo le prospettive, estremamente favorevoli fino a qualche mese fa, hanno subìto un inedito e significativo ridimensionamento.