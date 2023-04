Esg, l’alleanza globale perde i pezzi: dopo Vanguard escono anche Munich Re e Zurich

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La grande alleanza dei maggiori gruppi finanziari per contrastare gli effetti del climate change è in crisi e, invece di attrarre nuove adesioni, nelle ultime settimane sta perdendo pezzi. Dopo l’uscita a dicembre dalla Glasgow Financial Alliance for Net Zero del gigante del risparmio Usa Vanguard, secondo asset manager al mondo con asset in gestione per 7 miliardi di dollari, pochi giorni fa anche in Europa sono arrivate la prime defezioni eccellenti: a lasciare la Net Zero Insurance Alliance gli...