Esg, l’importanza della variabile social nella vita delle imprese

Gli obiettivi ESG (acronimo di Environment, Social e Governance) riguardano tanto il capitale umano e sociale quanto quello economico e finanziario, oltre a quello ambientale. Le misure di welfare sono ormai una parte integrante delle strategie di sostenibilità di molte imprese, perché a beneficiarne non sono solo i collaboratori, ma anche i loro famigliari e le comunità di riferimento.

La sostenibilità, in questo senso, si traduce nella capacità di progettare e fornire servizi che offrano risposte efficaci ai nuovi bisogni delle persone, generando un impatto positivo misurabile sul benessere di tutti gli attori coinvolti, la “S” degli ESG per l’appunto.

Sostenere per esempio le persone nel prendersi cura di sé e del proprio benessere, ma anche aiutare i genitori nella gestione dei propri figli o i caregivers nella cura di famigliari non auto-sufficienti, sono misure di welfare e di wellbeing che hanno un impatto positivo di lungo termine, favorendo la creazione di nuovi servizi o il miglioramento di quelli esistenti con benefici indiretti per tutta la società. Ma c’è un impatto anche sulla governance dell’azienda – la “G” degli ESG – e su come l’organizzazione possa gestire questi processi in maniera più trasparente, attraverso un dialogo strutturato e diretto con i dipendenti e i diversi stakeholders in un’ottica di sostenibilità.

Per avere un impatto sociale, è necessario però che il welfare risponda a bisogni effettivi, in maniera costruttiva. Secondo un’indagine Doxa-McKinsey, la quasi totalità (92%) dei lavoratori italiani ritiene importante che l’azienda si occupi attivamente del proprio benessere, ma allo stesso tempo la metà (42%) ritiene inefficaci le iniziative promosse dalla realtà in cui opera. E ancora, il 96% delle società ha aumentato il budget dedicato al benessere dei propri collaboratori negli ultimi anni, eppure solo un dipendente su sei si sente realmente supportato.

I bisogni dell’individuo devono essere al centro della strategia di Corporate Wellbeing se si vuole costruire un’ottica “social”.