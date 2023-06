Esg manager, eletto il consiglio direttivo dell’associazione Sustainability Makers

I punti chiave Il nuovo direttivo

Nuovo consiglio direttivo per Sustainability Makers, l’associazione italiana dei manager Esg, costituita 17 anni fa e divenuta Ente del Terso settore dal 2022. Nel board di 9 membri, sono entrate quattro nuove persone. Confermata per un altro mandato la presidente Marisa Parmigiani, head of sustainability e stakeholder management del gruppo Unipol dal 2010 e direttrice della Fondazione Unipolis. «Il nuovo vertice dell’associazione lavorerà nella continuità per quanto riguarda la formazione e l’empowerment – ha dichiarato Parmigiani –. Ci sarà invece forte discontinuità nella partecipazione alle fasi di consultazione delle norme europee: da Bruxelles, infatti, in questi anni abbiamo assistito a una accelerata, a volte eccessiva, nella normazione della sostenibilità». E ha aggiunto: «In passato l’associazione aveva partecipato poco alle fasi di consultazione. Su questo punto cambieremo rotta. Faccio l’esempio della nuova direttiva Csdd, sul dovere di diligenza, approvata dal Parlamento Ue. È una direttiva certamente necessaria ma che entra a gamba tesa nella gestione aziendale. Ecco, su tale provvedimento intendiamo dire la nostra»

Il nuovo direttivo

Nel nuovo consiglio direttivo dell’associazione entrano dunque quattro nuovi membri: Filippo Bocchi del gruppo Hera, James Osborne di Lundquist, Ida Schillaci di Yamamay e Ylenia Tommasato di Bolton Group; confermati nel board Margherita Macellari di Accenture, Marco Stampa di Saipem, Claudia Strasserra di Bureau Veritas Italia e Davide Tassi di Enav.

Nel triennio appena concluso l’associazione ha scelto insieme ai suoi associati di cambiare nome da Csr Manager Network a Sustainability Makers – the professional network «per aggiornarlo – si legge nella nota – alle nuove direttrici della sostenibilità e alla composizione della base sociale; inoltre, ha modificato la natura sociale in Ente del Terzo Settore per rinforzare il proprio ruolo sociale».

A Sustainability Makers aderiscono 250 professionisti del settore.