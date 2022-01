Esg, Moneyfarm lancia sette portafogli con Etf sostenibili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Moneyfarm, società di consulenza finanziaria indipendente, lancia la prima gamma di portafogli di investimenti socialmente responsabili. Sono sette portafogli in Etf pensati per soddisfare diversi profili di rischio dell’investitore. I prodotti Esg, come prevede la direttiva europea Mifid, verranno sottoposti ai clienti al momento di scegliere la strategia di investimento: i risparmiatori potranno dunque decidere se investire in maniera tradizionale o in base ai criteri di sostenibilità.

Cinque criteri

Come vengono...