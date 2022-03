Esg: se nei portafogli dei fondi sostenibili c’è il petrolio della Lukoil

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come se la sono cavata i fondi Esg nella gestione del rischio Russia? Sulla stampa il dibattito è aperto. Per definizione, le strategie sostenibili sono di lungo periodo e quindi l’invasione di Crimea e Donbass, nel 2014, avrebbe dovuto aprire gli occhi ai gestori. Che cosa è successo allora? Per le nostre verifiche abbiamo utilizzato i dati di uno dei più importanti fornitori nel settore del risparmio gestito, la società americana Morningstar. Che già da tempo ha lanciato una propria metodologia...