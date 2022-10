Esg, se negli Usa i governi di Destra ritirano gli investimenti da BlackRock

Ascolta la versione audio dell'articolo

BlackRock, il più grande fondo mondiale, nel guardare agli investimenti “green” porta avanti una linea politica di sinistra? L'inedito accusa verso un investitore istituzionale arriva dagli Usa. E in particolare da tre Stati americani a guida repubblicana (South Carolina, Louisiana, Arkansas) che in pochi giorni hanno annunciato di ritirare circa un miliardo di dollari di investimenti affidati in gestione a BlackRock.

Marcia indietro ed elezioni mid-term

L'accusa, che arriva a poche settimane dalle elezioni politiche di mid term, è che...