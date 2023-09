eSim, sempre più facile ed economico attivarle: la guida 2023-2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ache Fastweb si è unito alla schiera degli operatori che permettono di usare eSim, le sim virtuali. A giugno è stato il turno di Iliad. Già a dare questa possibilità c’erano Tim, Wind Tre, Vodafone e Spusu.

Le eSim sono quindi a pieno titolo sul mercato italiano, ormai. I nostri operatori sono stati per anni restii a concedere questa comodità ai clienti, per evitare il rischio di alimentare la concorrenza e di conseguenza la guerra dei prezzi, già molto forte in Italia.

Adesso gli ultimi bastioni di resistenza stanno cadendo. Buone notizie per gli utenti: Fastweb e Iliad hanno prezzi più bassi rispetto ai tre storici operatori e certo hanno un marchio più noto del low cost Spusu (virtuale su rete Wind Tre.

Di conseguenza adesso abbiamo una vasta scelta di offerte e di reti dove attivare eSim.



Cosa sono e a che servono le Sim

Ricordiamo che la eSim è come una sim, fa tutte le cose di una sim, ma non è fisica. Ha un numero di cellulare e consente di collegarsi alla rete del relativo operatore. L’utente la registra nella memoria del cellulare – invece di inserirla nello scomparto sim – inquadrando il suo qrcode (fornito dall’operatore) con la fotocamera.La eSim, in altre parole, sono puri dati digitali. Con una eSim possiamo quindi, come con una sim, attivare un nuovo numero, cambiare operatore con portabilità del nostro numero; ma anche fare un passaggio da sim a eSim con il proprio operatore. In questo terzo caso spesso gli operatori chiedono di seguire una procedura diversa di attivazione: tramite la loro app.

I vantaggi

I vantaggi sono numerosi. Negli smartwatch – dove sono arrivate le prime eSim in Italia - non c’è alternativa alla sim virtuale (per avere un numero), per motivi di spazio. A parte questo, il vantaggio dell’eSim è la rapida attivazione, a costi bassi o nulli. Ci sono tuttavia operatori che la fanno pagare e magari persino chiedono di andare in negozio; anche in questo caso però l’arrivo di nuova concorrenza sulle eSim è una buona notizia per spingere a un miglioramento delle condizioni.Altro vantaggio è la possibilità di avere più numeri di telefono (uno di lavoro e l’altro personale) e più piani tariffari sullo stesso smartphone nello stesso tempo. Senza necessità di smartphone dual sim o di cambiare di volta in volta la sim. Utile soprattutto per viaggiare: possiamo mettere sulla eSim un operatore che ci dà un’offerta migliore per quel Paese. Infine è una scelta più ecologica rispetto alla sim fisica.

Gli svantaggi

Lo svantaggio principale è che la eSim è strettamente legata al cellulare. Se lo rompiamo al punto da renderlo inutilizzabile, non possiamo usare nemmeno il numero. Una sim fisica possiamo spostarla invece su un cellulare di riserva. Dobbiamo allora chiedere all’operatore una nuova attivazione della eSimUn altro svantaggio è che non tutti gli operatori hanno le eSim, ma come si è visto la situazione è migliorata negli ultimi mesi.Né tutti gli smartphone sono compatibili. Ossia dotati del chip utile a ospitare i dati (protetti) della sim. Lo sono però quasi tutti quelli degli ultimi due-tre anni e anche qui le cose continuano a migliorare.

I costi e le modalità di attivazione

Una volta superati questi limiti, dobbiamo scegliere l’offerta e l’operatore. Con le eSim accediamo alle normali offerte disponibili su sim fisica. Cambiano però le modalità di attivazione e i costi, in alcuni casi.Fastweb ad esempio obbliga ad andare in un negozio (ricordiamo che è ormai invalsa la possibilità, con gli operatori, di farsi spedire la sim con riconoscimento dell’identità online o tramite postino).I costi di attivazione sono gli stessi delle sim fisiche: 10 euro, con l’eccezione dell’offerta mobile a consumo per la quale sono 5 euro.Iliad consente un’agile attivazione, anche online, al costo di 9,99 euro, per chi non è già utente Iliad. Stesso prezzo per chi lo è ma ha un’offerta che costa meno di 9,99 euro al mese. Gratis invece per utenti Iliad con tariffa a 9,99 euro al mese. Gli utenti Iliad la possono attivare inoltre tramite area personale.Obbliga al negozio anche Tim, che chiede 10 euro per una nuova eSim. Prezzo che sale a 15 euro per chi sostituisce una sim fisica.Stesse condizioni con WindTre.Va meglio con Vodafone, che consente anche attivazioni online e chiede un euro.Infine Spusu, low cost anche per le eSim: non ha costi e permette attivazione online.