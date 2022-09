Esito atteso e prospettive di continuità: così i mercati tengono i nervi saldi dopo il voto in Italia

3' di lettura

Il verificarsi del risultato di gran lunga più atteso alla vigilia e la convinzione almeno per il momento fra gli investitori diffusa che le politiche economiche e fiscali del Governo che si insedierà nelle prossime settimane finiranno per non deviare in maniera significativa dalla via seguita negli ultimi due anni. Si spiega essenzialmente attraverso questi due elementi la reazione tutto sommato composta al voto italiano tributata dai mercati, che ieri parevano più concentrati e spaventati dalla...