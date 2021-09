Eskhol Nevo: Ho camminato sul red carpet come una star del cinema

5' di lettura

Le partner con cui ho allacciato relazioni più o meno lunghe nel corso della mia vita mi hanno sempre rimproverato perché non prestavo attenzione agli oggetti, non guardavo mai le vetrine delle gioiellerie, non mi curavo di entrare negli atelier di design o di scegliere sedie e mobili di particolare fattura. Che cosa ci posso fare se mi piace di più la gente?

Però, come scrittore, gli oggetti devi usarli per forza, anche molto frequentemente. Ad esempio in Neuland, il protagonista si reca in Sud America e porta sempre con sé un cuscino ortopedico che tiene nello zaino. Durante una lezione tenuta agli studenti del mio corso, ho chiesto di portarne uno in aula proprio perché volevo intrattenerli e farli riflettere sulla descrizione degli oggetti. Essi servono per contestualizzare nella realtà la vita di un personaggio, per delimitare i confini di una situazione. Se sei bravo a raccontarle, le cose balzano fuori dalla pagina e acquistano una dimensione materiale.

I libri? Ci si aspetta che uno scrittore ne abbia moltissimi, li collezioni in maniera compulsiva, invece io non agisco così: li presto, li condivido, li regalo. Fanno eccezione solo le traduzioni dei miei romanzi, in particolare quelle in italiano, perché nel vostro Paese ho tanti lettori appassionati e quando vengo in Italia mi fanno sentire a casa come in Israele.

Più che a un oggetto fisico, io non potrei mai rinunciare ai viaggi. La pandemia è stata perciò durissima per me. Mi ha fatto comprendere quanto valga un bene immateriale come la libertà di movimento, perché viaggiare per me rappresenta una fonte inesauribile d'ispirazione. Ad esempio, adesso ho una voglia pazzesca di andare in Sud America, soprattutto in Cile, in Colombia e vorrei tanto trascorrere un periodo in Spagna. So che dovrò aspettare ancora perché la documentazione sanitaria da produrre, i test necessari per partire, fanno passare l'entusiasmo e provocano un senso d'insicurezza e sfiducia.

Al denaro non attribuisco grande importanza. Certo, sarei preoccupato di non averne abbastanza per poter scrivere. La preoccupazione per la sussistenza impedisce di essere creativi e ho visto molti amici finire sul lastrico per colpa della pandemia. Ma il vero lusso per me non è fatto di proprietà o esperienze materiali, è spirituale. Sono felice quando mangio un piatto chiamato shakshuka che compare in tanti miei libri (mi viene fatto notare spesso). È il mio piatto preferito, lo preparo io stesso ogni sabato utilizzando tanti ingredienti, dai peperoncini verdi alla cipolla, dai pomodori alle spezie: del resto a comporlo è un mix di elementi che rispecchia in pieno la mescolanza del Medio Oriente.