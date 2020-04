Esm, gli investitori contro la linea tedesca: «Prestiti senza condizioni o la Ue è a rischio» Citigroup boccia la linea del rigore di Germania e Olanda: il nuovo debito è «innocente». Subito finanziamenti che dimostrino solidarietà tra gli Stati europei, evitare lo «stigma» per chi è in difficoltà di Alessandro Graziani

«Le decisioni dei Governi europei se realizzare, e in che forma, finanziamenti di solidarietà tra i Paesi della Ue sarà decisiva nell'orientare per il futuro la pubblica opinione a favore o contro l'Europa. E questa scelta rappresenta la più grande sfida di sempre sulla tenuta dell'Unione europea».

Il rapporto inviato agli investitori istituzionali globali inviato dalla banca d'affari Citigroup è perentorio: nei prossimi giorni l'Europa rischia di disintegrarsi, oltre che agli occhi dei mercati, anche e soprattutto a quelli dei cittadini europei.

Servono, e subito, prestiti «solidali, incondizionati e non con subordinazione dei debiti pregressi» a favore di tutti i Paesi europei - e non solo di uno o pochi, per evitare lo “stigma” dell'elemosina a chi versa in uno stato di maggiore difficoltà - da parte di istituzioni comunitarie a scelta tra Esm, Bei o altri.

Le conseguenze di carattere economico dell'effetto Coronavirus sono al momento imprevedibili, almeno finché il contagio non si sarà arrestato nelle principali aree del mondo. Quello che, secondo gli analisti di Citi sta già' emergendo, «è che il principale impatto sarà politico, non solo in Europa ma anche a livello globale». Servono decisi interventi fiscali da parte dei Governi per proteggere le proprie economie e c'è bisogno che il costo del finanziamento degli Stati resti su livelli bassi e stabili. Da questo punto di vista «il caso dell'Eurozona è speciale perché i suoi Stati membri non hanno una propria banca centrale che controlli i loro costi di finanziamento in valuta locale». E quindi «diventa determinante che le istituzioni europee vengano percepite come facilitatori e non come un ostacolo alle risposte di politica fiscale».

Una fiducia che, per essere efficace, non può riguardare solo le istituzioni europee. Conta, e molto agli occhi degli investitori, «che i Governi degli Stati europei diano dimostrazione nei fatti, non solo con atti concreti ma anche con il “percepito”, di essere pronti ad aiutarsi gli uni con gli altri».