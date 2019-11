Esm, Patuelli: «Se cambiano le regole, le banche non compreranno più BTp» Il progetto di riforma del fondo salva-Stati e le proposte tedesche allarmano le banche italiane. E il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, lancia l’ultimatum: «Se l'Italia non tutela il debito sovrano non lo compreremo più»

«Noi siamo liberi di comprare titoli sovrani, non abbiamo un vincolo di portafoglio e in questa fase abbiamo circa 400 miliardi di debito pubblico italiano (nei bilanci delle banche – ndr): il problema è che cosa fa la Repubblica italiana per tutelare il debito pubblico, non si tratta di debito delle banche e se le condizioni relative al debito pubblico alterano o per maggiori assorbimenti o per elementi che favoriscono sinistri è chiaro che le banche sottoscriveranno meno debito pubblico, non li compreremo più».

Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione bancaria italiana, è netto di fronte ai giornalisti nel corso di un incontro con la stampa italiana in cui si è parlato di riforma del fondo salva-Stati, dell'introduzione delle clausole di azione collettiva (Cac) che consentono di aggregare tutti i bond sovrani e ristrutturarli con un unico voto dei creditori (single limb) e della proposta tedesca di ‘prezzare' le esposizioni delle banche al debito sovrano quale condizione per procedere alla condivisione dei rischi con un sistema unico di garanzia dei depositi.

Il presidente dell'Abi ha aggiunto: «Non mi intrometto nelle polemiche politiche e governative interne di questa fase, non hanno fatto un tavolo con i loro ‘stakeholder' e di conseguenza si gestiscano loro le responsabilità, io giudicherò dopo». Quanto alle Cac non ha voluto precisare ulteriormente limitandosi a indicare: «Non ne sono niente, leggo i giornali, non è una materia sulla quale il mondo bancario italiano è stato messo al corrente da parte delle istituzioni della Repubblica».

Patuelli non vuole entrare nella diatriba in corso negli ultimi giorni all'interno del governo e tra le forze politiche nazionali sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità. Tuttavia ha lanciato un messaggio esplicito al governo confermando che le banche sono estremamente preoccupate per le nuove norme concordate a livello europeo e praticamente all'ultimo stadio della loro approvazione. Ciò riguarda anche l'introduzione delle nuove clausole di azione collettiva sulle nuove emissioni di debito sovrano a suo tempo concordate con l'assenso del governo italiano ai tempi del “Conte 1”.