Verena Ross (Esma): «Sui mercati alti rischi di shock. E non sottovalutiamo il cyber»

«Tra geopolitica, volatilità e dinamiche inflattive in questa fase sui mercati tutto può succedere. Tutti dobbiamo esserne consapevoli». Verena Ross, presidente dell’Esma, in questo colloquio con Il Sole 24 Ore non nasconde la sua preoccupazione sul fatto che dall’oggi al domani possa verificarsi quello che non esita a definire «un improvviso crollo dei mercati». Non sarebbe né il primo né l’ultimo, ma rispetto al passato anche recente la digitalizzazione della finanza ha portato a operare sui mercati...