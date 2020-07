Esodo di agosto, previsti ancora disagi e code sulle autostrade della Liguria Terminate le ispezioni nelle gallerie della rete ma continuano, fino almeno all’8 agosto, i cantieri di manutenzione, dove sono stati riscontrati problemi. Programmate anche chiusure notturne di tratte e by-pass di Raoul de Forcade

Nonostante Autostrade per l’Italia abbia annunciato che si è concluso il piano di ispezioni messo in atto sulle 285 gallerie della rete ligure, ed effettuato sulla base delle prescrizioni del ministero delle Infrastrutture e trasporti, il primo grande esodo di agosto, che si apre questo weekend, sarà segnato ancora da notevoli disagi alla viabilità, che potranno proseguire almeno fino all’8 agosto.



I cantieri nelle gallerie della Liguria Photogallery5 foto Visualizza

La stessa Aspi fa sapere che la possibilità di chiusura diurna delle tratte che resteranno ancora interessate «fino ai primi giorni di agosto», da cantieri di manutenzione, nelle gallerie dove, in seguito agli ultimi controlli, «sono stati identificati prevalentemente difetti costruttivi», è esclusa ma solo grazie a «by-pass fissi» che «consentono il flusso di veicoli».



I disagi, peraltro, potranno colpire anche le cosiddette “partenze intelligenti”, perché sulla rete ligure sono previste anche diverse chiusure notturne di tratti autostradali (su A7, A10 e A26), normalmente comprese tra le 22 o le 23 e le 6 del mattino.





In questi giorni, poi, sono chiuse, in modalità continuativa, sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona; sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra’, in entrata verso Genova.