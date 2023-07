Esodo: bollino rosso e traffico intenso ma senza disagi. Alta Velocità rallentata verso Roma, ritardi fino a 4 ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Traffico intenso ma senza particolari disagi sugli oltre 32mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas. Il fine settimana del primo esodo estivo, contrassegnato dal bollino rosso, è stato caratterizzato dagli spostamenti di breve, media e lunga percorrenza, con circolazione sostenuta in direzione delle località di mare e di montagna oltre che in uscita dai grandi centri urbani.

Blackout del Frecciarossa: trasbordo dei passeggeri dopo ore di attesa al caldo

Sul fronte ferroviario, un Frecciarossa - riferisce l’agenzia Agi - è rimasto fermo per oltre due ore e mezza nella campagna umbra, all’altezza di Allerona, in provincia di Terni: a causa di un guasto il treno è stato senza elettricità e senza aria condizionata, ci sono stati molti malori per il caldo. Il treno è partito la mattina di domenica 30 luglio dalla stazione centrale di Milano alle ore 10.10 e sarebbe dovuto arrivare a Salerno alle 16.06. La situazione è diventata subito molto critica a causa del caldo, i bagni non sono stati utilizzabili e solo dopo molto tempo le porte del treno sono state aperte per consentire un po’ di areazione. Un messaggino, arrivato infine ai viaggiatori, ha informato che «a seguito di un inconveniente tecnico al treno, verrà effettuato un trasbordo in linea su un nuovo treno Frecciarossa». Treno che è arrivato da Roma, intorno alle 17,10, e si trova sul binario a fianco di quello fermo. L’operazione viene effettuata tramite delle scalette che collegano le carrozze di testa e di coda del treno. Sono intervenuti in aiuto la polizia e la Protezione civile di Orvieto che ha anche fornito a tutti i passeggeri bottiglie di acqua. Ai disagi patiti a bordo si aggiungono i problemi legati alle coincidenze, ormai perse, di molti che dovrebbero andare a Ischia o alle Isole Eolie, con collegamenti non sempre garantiti ogni giorno dai traghetti.

Alta Velocità rallentata verso Roma, ritardi fino a 4 ore

Circolazione ferroviaria rallentata sulle linee che da Firenze porta a Roma, con ritardi che raggiungo anche le quattro ore e mezza nel caso del treno FR 9587 da Torino Porta Nuova a Reggio Calabria Centrale. Secondo quanto reso noto dal sito di Rfi la causa sarebbe un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Chiusi in direzione Roma. Un altro treno dell’Alta Velocità che ha un ritardo oltre le due ore è il FR 9527 da Milano Centrale a Salerno. Ritardi di oltre un’ora anche per FR 9425 Venezia Santa Lucia-Napoli Centrale, FR 9643 Milano Centrale-Napoli Centrale e FR 8576 Roma Termini-Genova Piazza Principe.

La circolazione su strade e autostrade al Sud

Tornando alla circolazione su strade e autostrade gestite da Anas, i maggiori flussi di traffico si sono registrati, in direzione sud, lungo le principali direttrici verso le località di villeggiatura ovvero le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e soprattutto sull'A2 Autostrada del Mediterraneo dove i sensori all'altezza di Salerno hanno rilevato oltre 4000 veicoli l'ora in direzione sud nel pomeriggio del 28 e nella mattinata del 29 luglio con picchi di oltre 4500 veicoli alle 18 di venerdì e alle 10 di sabato. Sotto i 4000 veicoli l’ora nella mattinata di oggi. Dalle 15 di venerdì 28 luglio fino al pomeriggio di oggi 30 luglio è stato registrato in direzione sud un transito di circa 140 mila veicoli. Nell'intero fine settimana sempre sull'A2 si è registrato un incremento medio dei transiti nelle ore notturne rispetto ai precedenti weekend di luglio. Il traffico è stato sempre intenso ma regolare da Salerno a Reggio Calabria ed anche all'uscita di Villa San Giovanni dove le attese agli imbarchi sono state sempre inferiori ai 60 minuti.

... e al Nord

Al Nord, traffico sostenuto ai valichi internazionali di confine in direzione di Slovenia e Croazia. Nei punti nevralgici della rete stradale e autostradale il personale A partire dal tardo pomeriggio di domenica 30 luglio, si prevede un consistente flusso di traffico in aumento in prossimità dei centri urbani per via dei rientri del fine settimana. Il viaggio in auto dei vacanzieri ha interessato anche la Puglia sulle principali arterie che conducono alle località di mare (SS16 Adriatica, SS101 Salentina di Gallipoli, SS379 Egnazia e delle terme di Torre Canne, SS694 Tangenziale Ovest di Lecce) e la Sicilia sul Raccordo Autostradale 15 Tangenziale Ovest di Catania. Flussi sostenuti si sono registrati anche sulla statale 106 Jonica in Basilicata, sul tratto abruzzese della SS16 Adriatica e lungo la SS18 Tirrena Inferiore, in Calabria.