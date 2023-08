Esodo estivo, fine settimana da bollino nero: ecco le strade più trafficate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Primo weekend di esodo di agosto da bollino nero, previsto per la mattinata di sabato 5 agosto. Anas per facilitare la circolazione dei vacanzieri sulla rete stradale e autostradale di competenza, ha ridotto ulteriormente, rispetto alla scorsa settimana, il numero dei cantieri attivi sulla sua rete stradale: ne sono stati sospesi altri 96. sono dunque 811 i cantieri rimossi nell'ambito del piano di mobilità estiva, il 74% del totale (erano 1.100 gli interventi in corso). Tre cantieri su quattro saranno quindi fermati.

Bollino rosso a partire dal pomeriggio di venerdì 4 agosto

Il traffico nel primo fine settimana di agosto è atteso in costante aumento. Bollino rosso, nelle previsioni di Viabilità Italia a partire dal pomeriggio di venerdì 4 agosto. Per chi raggiunge le località di vacanza, nella mattinata di sabato 5 agosto è previsto traffico in aumento e il primo bollino nero dell’esodo estivo. Poi bollino rosso nel pomeriggio del 5 agosto e per la giornata di domenica 6 agosto, con spostamenti in crescita verso le grandi direttrici.

Divieto di transito dei mezzi pesanti

Dalle 16 alle 22 del 4 agosto divieto di transito dei mezzi pesanti. Divieto che sarà in vigore anche sabato 5 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 6 agosto dalle 7 alle 22.

Le tratte più trafficate

Le tratte più trafficate sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani. É anche previsto un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Previsto traffico sui principali itinerari turistici: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Infine, al nord, i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D'Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

La campagna sulla sicurezza in strada e in mare

«L'estate è il momento di massima fruizione delle strade e del mare - sottolinea l'amministratore delegato di Anas, Aldo Isi - da parte della collettività. Alla luce della consolidata collaborazione tra Guardia Costiera e Anas, anche quest’anno la campagna di sicurezza rivolta a segnalare le emergenze in mare alla Guardia Costiera è condivisa da Anas attraverso i pannelli elettronici a messaggio variabile presenti sulla rete stradale italiana e sui canali social istituzionali dell’azienda. Il claim che verrà diffuso è: “Per le emergenze in mare chiama la Guardia Costiera. Vogliamo attraverso un impegno congiunto garantire vacanze tranquille prevenendo eventuali criticità in mare e lungo i litorali».«La sinergia ormai strutturata tra Guardia Costiera e Anas - afferma l’Ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale della Guardia Costiera - testimonia l'importanza che riveste oggi la sicurezza del cittadino. Che sia in mare, o lungo le strade, l’obiettivo è comune ed è quello di avvicinare i milioni di vacanzieri al senso della responsabilità che è necessario contraddistingua i comportamenti, perché guidare un’auto non è diverso dal condurre un natante: prudenza, e consapevolezza del mezzo equivale a tutelare la propria vita e allo stesso tempo quella altrui».