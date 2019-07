Esodo estivo, in viaggio 32 mln di italiani. Arrivi al top da Germania e Usa

Surplus di 8 miliardi di euro nella bilancia commerciale italiana

«L’industria del turismo è sempre in crescita da qualche anno, ed è fondamentale per il Paese: è emerso un surplus di 8 miliardi di euro nella bilancia commerciale italiana, ma noi stimiamo di arrivare a 12», afferma Luca Patanè, presidente di Confturismo-Confcommercio, sottolineando la necessità di fare investimenti perché «le destinazioni internazionali che erano in crisi per motivi politici stanno tornando e quindi noi dobbiamo

rimanere vigili». «Dobbiamo gestire il turismo con competenza e creatività, ma è una idiozia che le tasse di soggiorno non vengano spese per il turismo e le infrastrutture», prosegue, «in questo modo paghiamo gli stipendi ai Comuni invece di investire nel turismo che è un’industria che cresce».

Le opportunità del turismo sostenibile

Patanè ha evidenziato l’importanza per l’Italia del turismo internazionale

più tradizionale, «quello degli stranieri che hanno un consolidato rapporto con il nostro Paese, soprattutto nel sud e nelle isole, come tedeschi, americani, francesi e inglesi e che sono quelli che spendono di più». Anche il turismo sostenibile potrebbe essere un «cavallo di battaglia per l’Italia», a patto però di impegnarsi nel «combattere la plastica sui litorali, favorire le ristrutturazioni a basso impatto negli alberghi, aumentare i percorsi da fare in bicicletta, non utilizzare i carburanti più

inquinanti». L’auspicio è che «con le Olimpiadi del 2026 si migliorino le infrastrutture», conclude, aggiungendo che la crescita del turismo «passa anche dagli aeroporti e dalla compagnie aeree: speriamo si risolva la questione Alitalia».