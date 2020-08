Autobrennero chiusa dopo l’esondazione dell’Adige. Allerta rossa in Lombardia Allerta rossa in Lombardia; arancione in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto; gialla in Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte e Umbria

La piena del fiume Adige ad Egna

Danni e apprensione nel Nord Italia a causa di un’ondata di maltempo. In seguito alla chiusura in entrambe le direzioni della A22 del Brennero tra San Michele, in Trentino, e Bolzano sud, in Alto Adige, per motivi di sicurezza legati all’esondazione del fiume Adige all’altezza di Egna, i veicoli vengono deviati sulla parallela strada statale del Brennero, dove il traffico, seppure intenso, risulta scorrevole.

Sull’autostrada, a causa della chiusura, si sono invece formate code in entrambe le direzioni. La piena dell’Adige è attesa verso le 19 e la situazione viene quindi tenuta monitorata costantemente. Passata la piena, dopo un’attenta valutazione e in assenza di rischi, l’autostrada, potrebbe essere riaperta, si apprende dall’Autostrada del Brennero.

Esondato l’Isarco a Chiusa

Nelle città di Chiusa si è verificata un’esondazione del fiume Isarco. La Protezione civile ha invitato la popolazione a lasciare le strade e le piazze pubbliche, e a portarsi nei piani superiori degli edifici. La linea ferroviaria del Brennero attualmente è chiusa. L’ondata di piena sta raggiungendo l’abitato di Egna. I residenti di alcune strade del Comune di Egna vengono preventivamente evacuati. Gli evacuati sono invitati a trovare riparo presso parenti. È anche a disposizione come alloggio d’emergenza la palestra della scuola media.

Allerta rossa in Lombardia, uomo disperso nel varesotto

Purtroppo sono morte le due sorelline, di 3 e 14 anni, schiacciate dall’ albero di circa 4 metri caduto, per il forte vento, sulla loro tenda nel campeggio a Marina di Massa dove erano con la famiglia. Riprese nel Varesotto le ricerche del 38enne travolto ieri da un torrente in piena. Oggi allerta rossa in Lombardia; arancione in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto; gialla in Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte e Umbria. Dal Veneto, colpito da nubifragi da giorni il governatore Zaia chiede al governo «risposte in tempi celerissimi».