Esonda nella notte il Ticino a Pavia, cresce il Po nel cremonese Situazione ancora critica in diverse province. Il Ticino è esondato in città a Pavia, mentre cresce il livello del Po in Lombardia, con il massimo previsto a Cremona per il 26. Il ministro per le Infrastrutture: serve un piano per mettere in sicurezza le infrastrutture liguri

Maltempo, il po a rischio esondazione

Il maltempo continua a creare difficoltà in diverse regioni d’Italia. In particolare, a Pavia durante la notte fra il 24 e il 25 novembre il Ticino è esondato nel rione del Borgo Basso: l'acqua è salita per alcuni centimetri in via Milazzo, la strada che si affaccia sul fiume. La mattina del 25 gli operatori della Protezione Civile e gli addetti del Comune hanno aiutato i residenti della zona a uscire di casa. In piazzale Ghinaglia è stato attivato un presidio con la presenza di vigili del fuoco, protezione civile e 118.

Al Ponte della Becca il Po continua

a salire: alle 8 della mattina del 25 ha raggiunto i 5,85 metri sopra lo zero. La soglia di allarme rosso, a più 5,50, è stata raggiunta nel corso della notte. Il Po è già esondato in parte delle aree golenali. Le maggiori preoccupazioni sono vissute dagli abitanti della frazione Vaccarizza del comune di Linarolo (Pavia), la più vicina al fiume.

Dalla mattina del 25 per fortuna non piove più: si aspetta il passaggio di una nuova ondata di piena, nella speranza che nelle ore successive il livello dei fiumi possa cominciare a scendere.





De Micheli, serve piano straordinario per la Liguria

«Un minuto dopo essere usciti da questa emergenza, dobbiamo dare la massima disponibilità alla Liguria per un piano straordinario per la sicurezza delle infrastrutture, perché gli eventi degli ultimi anni ci parlano di fragilità conosciute ma anche sconosciute». Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture Paola De Micheli dopo il crollo del viadotto sulla A6 in un vertice con il governatore Toti e il sottosegretario Roberto Traversi. «Credo che le vicende di ieri dimostrino che alla Liguria serva sicurezza».

Torino: Po ancora sopra il livello di criticità. Riapre la Ferrero ad Alba

In Piemonte, sta migliorando la situazione del tempo, dopo quatto giorni di piogge e nevicate fortissime, ma il quadro complessivo resta critico: 653 persone restano sfollate, di cui 234 nell'Alessandrino e 258 nel Cuneese, oltre 130 strade secondarie sono chiuse, il livello del Po a Torino resta sopra il livello di criticità. La Bormida, in diminuzione, è ancora sopra il livello di guardia nell'Alessandrino; stazionari, ma al di sopra del livello di guardia, i laghi d'Orta e Maggiore.



Le piogge, però, sono cessate del tutto - informa la Protezione civile regionale - sulla parte orientale della regione, mentre deboli piogge e nevicate cadono ancora sui settori occidentali. L'allerta principale per le prossime ore sembra riguardare il pericolo valanghe, dato che lo zero termico - stando alle previsioni Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) dovrebbe salire nella giornata del 25 a 2700 metri di altitudine e il 26 fino a 3000-3200, per poi ridiscendere a 2200-2300 il 27, quando sono previste nuovi precipitazioni, «con valori moderati» sul settore orientale, neve a 1700 metri a nord e a 200 a sud. Questa nuova perturbazione, tuttavia, dovrebbe essere di durata molto breve.