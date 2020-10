Esordio veneziano di Castellitto Jr. Ed è subito premio: storie nichiliste di figli d'arte Il suo era un successo annunciato. Un film, dal titolo “I predatori”, atteso dal mondo del cinema e del gossip. E la sceneggiatura complessa e accurata è valsa a Pietro, erede di Sergio e di Margaret Mazzantini, il premio alla sceneggiatura in Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia. Puntata secca, vittoria sicura di Federica Polidoro

Il suo era un successo annunciato. Un film atteso dal mondo del cinema e del gossip. E la sceneggiatura complessa e accurata è valsa a Pietro Castellitto, figlio di Sergio e di Margaret Mazzantini, il premio alla sceneggiatura in Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia. Puntata secca, vittoria sicura. I predatori è un pastiche dalla struttura circolare, pieno di citazioni al meglio della storia del cinema e a qualche fatto e personaggio dell'attualità - Claudio Camilli e Nando Paone sembrano controfigure di Matteo Salvini e Attilio Fontana - entrambe confutate a più riprese dal regista.

Il giovane rampollo muove la camera con consapevolezza, riempie di dettagli ogni quadro ed è attento ad ogni battuta, persino i nomi dei personaggi sembrano il frutto di un calcolo preciso – cit. la regista Ludovica Pensa contro Felice Arancia. In una attitudine davvero postmoderna e senza andare a cercare troppo lontano, l'impressione è che Pietro abbia seguito la lezione di Moretti, gli piacciano i fratelli Marx, i tableaux di Ulrich Seidl, i videoclip di Michel Gondry e Spike Jonze, le webcam series, i bambini dei film di Peter Greenaway, le relazioni dei film dei fratelli Taviani, le composizioni di Yazujiro Ozu, le frustrazioni borghesi di Nikita Michailkov, i virtuosismi tecnici di Paul Thomas Anderson.

Caso o intenzione il sinistro senso dejà vu - che Freud definisce unheimlich - latente ad ogni immagine vale da solo l'esperienza scopica del film. Intanto in questa intervista Castellitto risponde all'eterna domanda che si pongono i comuni mortali: quanto è facile, per dimestichezza, conoscenze, capacità, per un figlio d'arte accedere al mondo dello spettacolo ed esordire con successo al primo colpo? Trovate la risposta alla fine dell'intervista, senza capovolgerla.