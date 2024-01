Esoscheletri per diventare più forti, più veloci, ma nella vita di tutti i giorni

Muscle-suit ExoPower è un esoscheletro che permette di trasportare carichi più agevolmente nella vita di tutti i giorni. Quella degli esoscheletri “leggeri”, cioè dei supporti da indossare che aumentano la forza, sembra essere un tema molto sentito in Giappone e ne abbiamo visti almeno tre durante l’Unveiled. Da tempo sono allo studio del settore militare per creare soldati più veloci ed efficienti, ma quelli che vediamo al CES sono pensati per lo più per evitare stress da fatica ai lavoratori o per aiutare nella riabilitazione chi ha subito un trauma che ne ha ridotto la mobilità.

