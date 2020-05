Esp, il sistema antisbandata di Bosch compie 25 anni. Ha salvato la vita a 15 milioni di persone Nel 1995 la Mercedes Classe S fu la prima auto a montare l'Esp. Oggi è presente sull'82% delle nuove autovetture nel mondo e ha salvato oltre 15 mila vite. di Simonluca Pini

Nel 1995 la Mercedes Classe S fu la prima auto a montare l'Esp. Oggi è presente sull'82% delle nuove autovetture nel mondo e ha salvato oltre 15 mila vite.

3' di lettura

Dal debutto dell'Esp sono passati 25 anni e circa 15.000 vite salvate soltanto in Europa. Era il 1995 quando Bosch e Daimler introdussero per la prima volta il sistema elettronico di stabilità sulla Mercedes Classe S. Secondo le stime dei ricercatori Bosch che studiano gli incidenti, il sistema antislittamento ha scongiurato circa 15.000 decessi solo nell'UE negli ultimi 25 anni, oltre ad aver evitato poco meno di mezzo milione di incidenti che avrebbero comportato lesioni personali. Oggi L'82% di tutte le nuove autovetture al mondo è dotato del sistema elettronico, mentre nel 2017 il dato si fermava al 64%.

Fino all'80% in meno di tutti gli incidenti dovuti allo sbandamento

Il sistema elettronico di stabilità Interviene soprattutto quando le strade sono bagnate o ghiacciate, quando si devono evitare ostacoli imprevisti, oppure, quando si entra in curva troppo velocemente. Con l'Esp è possibile evitare fino all'80% di tutti gli incidenti dovuti alla perdita di stabilità del veicolo. Esso combina le funzioni dell'Abs, il sistema frenante antibloccaggio, e del sistema di controllo della trazione TCS, ma può fare molto di più rilevando anche i movimenti di slittamento del veicolo e contrastandolo attivamente. l sistema utilizza le informazioni sulla dinamica del veicolo per rilevare se l'auto si sta muovendo nella direzione impostata dall'automobilista. Se questi due dati non combaciano, il sistema elettronico di stabilità interviene. Può̀ sembrare semplice, ma in realtà̀ si tratta di una procedura complessa. Sensori intelligenti confrontano l'angolo di sterzata e la traiettoria del veicolo 25 volte al secondo. Se i due valori differiscono tra loro, l'ESP® riduce la coppia del motore e può frenare le singole ruote. In questo modo il sistema aiuta il guidatore a evitare la perdita di controllo del veicolo o il suo slittamento, evitando efficacemente molti incidenti.

Il test dell'alce: una svolta fondamentale

Il sistema elettronico di stabilità è il risultato di un lavoro di sperimentazione e sviluppo durato molti anni. Tutto iniziò negli anni '80, quando Bosch e Daimler- Benz iniziarono a lavorare, ciascuno per conto proprio, per aumentare la stabilità dei veicoli. Dal 1992 fino al lancio sul mercato, esperti delle due aziende collaborarono a un progetto comune. Il leggendario test dell'alce del 1997 contribuì ad arrivare a un punto di svolta: durante lo svolgimento di alcuni test per una rivista automobilistica svedese, una Mercedes-Benz Classe A si ribaltò effettuando una brusca sterzata. Sulla scia di questo episodio, Mercedes-Benz decise di dotare i propri veicoli del sistema elettronico di stabilità di serie. Da allora, diverse case automobilistiche hanno seguito questa strada installando l'Esp su un numero sempre maggiore di veicoli.

Esp obbligatorio

Meno incidenti, meno feriti, meno morti: anche i legislatori hanno riconosciuto i vantaggi dell'Esp, rendendolo obbligatorio su tutti i nuovi veicoli in molti Paesi del mondo. All'interno dell'Unione europea, il sistema è diventato obbligatorio in modo graduale: da novembre 2011 per i nuovi modelli di autovetture e veicoli commerciali e dal 1° novembre 2014 per tutte le autovetture e i veicoli commerciali di nuova immatricolazione. E anche in Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Ecuador, Israele, Giappone, Malesia, Nuova Zelanda, Russia, Corea del Sud, Turchia e negli Stati Uniti il sistema è obbligatorio per legge oppure scelto volontariamente da chi guida.

La base della guida autonoma

“L'Esp ha portato la sicurezza stradale a un nuovo livello” ha dichiarato Harald Kroeger, membro del Board of management di Bosch. E lo ha fatto per diversi tipi di veicoli. Bosch offre Esp personalizzati per tutti i tipi di sistemi powertrain, dai motori a combustione ai motori elettrici, e per veicoli di tutti i tipi, dalle micro car ai veicoli commerciali. Anche per le due ruote a motore, l'azienda ha sviluppato un tipo di Esp. Il controllo di stabilità della motocicletta MSC lanciato da Bosch nel 2013 garantisce la migliore stabilità possibile in tutte le situazioni di guida ed è un ulteriore risultato pionieristico nella sicurezza stradale. L'Esp è la tecnologia alla base di molti sistemi di assistenza alla guida e della guida autonoma, con cui Bosch sta perseguendo il proprio obiettivo ‘vision zero'. “Le tecnologie Bosch, nuove o collaudate, avvisano e supportano i guidatori in situazioni critiche. E, sempre più, sono in grado di svolgere compiti monotoni e faticosi. Questo ci consentirà di ridurre ulteriormente il numero di incidenti e morti sulla strada” ha affermato Kroeger. Con o senza guidatore al volante, l'obiettivo di Bosch in futuro è quello di evitare gli incidenti sul nascere.