Espansione e acquisizioni extra Ue per Longevity

«Abbiamo chiuso il 2022 con un giro d’affari di circa 10 milioni di euro in raddoppio ai risultati dell’anno precedente, soprattutto grazie alle nuove aperture, all’aumento della brand awareness, alla forte crescita dei centri esistenti e del numero di clienti. Nei primi 5 mesi del 2023 i numeri crescono a doppia cifra, +55% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e i clienti sono in forte aumento. Attualmente abbiamo 24 centri in Italia, due in Svizzera e Spagna e quest’anno stimiamo di superare i 16 milioni di fatturato consolidato». È ottimista Luigi Caterino, co-founder e ceo di Longevity – gruppo di cui fa parte il network di city clinic bio-hacking e antiage The Longevity Suite – che ha appena acquisito il 100% di Lipinutragen, azienda specializzata nella medicina molecolare nata a Bologna a fine 2005 come iniziativa spin-off del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) che utilizza una tecnologia avanzata per effettuare particolari analisi lipidomiche (dei grassi) delle cellule. Il test, un prelievo del sangue – brevettato da Lipinutragen e che presto entrerà a far parte del Longevity check-up con il nome Longevity Molecular Profile – servirà a individuare condizioni di stress o stili di vita negativi e a definire un piano di trattamenti altamente personalizzato per ribilanciare lo stato.

«L’acquisizione di Lipinutragen – commenta il ceo – concretizza il percorso già intrapreso per elevare il valore scientifico dei protocolli, servizi e prodotti offerti nelle city clinic rendendo il trattamento ancora più preciso e personalizzato e costruendo un ecosistema che presidi in ogni singola area del benessere dell’individuo».

Impegnativo il piano di sviluppo dell’azienda, dall’espansione all’estero a nuovi format. «Nei prossimi mesi sono previste tre nuove aperture a Milano, due a Roma oltre a quelle già programmate di Vicenza, Varese, Cagliari, Genova – dice Caterino –. Rafforzeremo inoltre la nostra presenza in Europa con altre due nuove location in Spagna e Svizzera e confidiamo di essere in dirittura d’arrivo su Londra. Inoltre, entro la fine dell’anno inaugureremo una clinica al Cairo, visto che l’Egitto è uno dei mercati a più alto potenziale di crescita dei prossimi anni, che sancirà il nostro ingresso nell’area Middle East & North Africa. A questa prima presenza seguirà, per consolidamento e interesse di mercato, un’apertura anche nella penisola arabica».

E continua: «Dopo la comunicazione della partnership con il Portrait Milano, l’hotel di proprietà della famiglia Ferragamo sotto il Gruppo Lungarno Collection, stiamo avendo un grosso appeal nel mercato dell’hospitality. A breve annunceremo nuovi importanti accordi con importanti player di lusso in Italia e in Europa. Infine lanciamo The Longevity Kitchen, un innovativo concept di healthy restaurant ispirato alle filosofie, gli ingredienti e le ricette dei luoghi del pianeta dove si vive più a lungo e in salute. Il primo ristorante inaugurerà a Milano a settembre».