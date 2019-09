Toby Jenner (Ceo Wavemaker): «Esperienza dei clienti al centro per accelerare la crescita del brand» Parla Toby Jenner, nuovo Chief executive officer globale di Wavemaker (Wpp): «È il punto di confluenza tra media, contenuti e tecnologia che agevola l’engagement» di Marcello Frisone

È sempre l’experience del consumatore a essere il faro guida nel mondo del marketing e della pubblicità, anch’esso alle prese con un contesto economico globale stretto tra recessione e guerra dei dazi. A dirlo al Sole-24 Ore è Toby Jenner, appena nominato Chief executive officer (Ceo) global di Wavemaker , centro media che fa parte della galassia Wpp .

“Fare in casa” o esternalizzare; creatività versus dati. E poi?

La grande sfida per noi è da sempre capire come riuscire a far crescere una marca bilanciando gli investimenti tra lungo e breve termine, tra branding e sales. Questo cambia mano a mano che il contesto e la tecnologia modificano il percorso di avvicinamento del consumatore alle marche. Se la guardo sotto questo aspetto, penso che l’elemento che emerge sempre di più come condizionante nel percorso del consumatore sia l’experience. Non è nuovo come termine, ma lo è come momento di confluenza di media, tecnologia e contenuto in grado di condizionare l’adesione alla marca e quindi di determinare la crescita. Perciò penso che possa essere questo una “big thing” del prossimo futuro.

Quanto è importante l’Italia nel network Wavemaker e quanto pesa sul business complessivo?

Se prendo il Pil italiano (3,35% del totale mondiale) e lo confronto con il peso della nostra sede italiana sul totale fatturato globale (5,5%), ne emerge che Wavemaker Italia contribuisce più che proporzionalmente per un 65%. Se prendo invece i dati di mercato adv ( Recma e Comvergence) la nostra quota di mercato è quasi doppia rispetto a quella mondiale (15,9% vs 8,2%). In considerazione del successo della nostra operation locale, la consideriamo un “export” market, un mercato cioè da cui mutuare esperienze utili alla crescita di altri mercati.